برشلونة ينقذ موسمه بكأس ملك إسبانيا

| Sunday, 28 May 2017 - 00:46 am

أظهر ليونيل ميسي ونيمار قدراتهما ليفوز برشلونة على الافيس العنيد 3-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم السبت ويحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي في وداع رائع لمدربه لويس انريكي.



وسجل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عقب لعبة ذكية من نيمار بعد أن سدد الافيس، الذي كان يخوض أول نهائي محلي في تاريخه، في القائم.



وتعادل الفريق القادم من اقليم الباسك بعد ثلاث دقائق أخرى عندما أطلق تيو هرنانديز تسديدة رائعة من ركلة حرة في الزاوية العليا للمرمى لكن نيمار أعاد المقدمة لبرشلونة قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول حين حول تمريرة أندريه جوميز العرضية إلى الشباك من مدى قريب بعد أن بدأ التحرك بانطلاقة ممتازة في اليسار.



وعزز باكو الكاسير تفوق الفريق القطالوني بعد دقيقتين ليبدد آمال الافيس في احراز أول لقب في تاريخه الممتد منذ 96 عاما ويمنح برشلونة لقبه 29 في الكأس والتاسع في ولاية لويس انريكي التي استمرت ثلاث سنوات.