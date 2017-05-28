حيوان رامز.. وجد قبل التاريخ ويعيش في جزيرة

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 00:00 am

رسم الفنان المصري رامز جلال الكثير من علامات الاستفهام حول هوية الحيوان البري الزاحف الذي ظهر معه في أولى حلقات "رامز تحت الأرض" ويستمر في بقية الحلقات، وبات هذا الحيوان علامة فارقة في مقالب رامز الجديدة.

وتسبب الحيوان في الرفع من وتيرة الخوف لدى ضيوف البرنامج، لا سيما كونه يتجه لهم وهم عالقون، وهم لم يشاهدوه من قبل.

والحيوان الزاحف الذي استعان به رامز جلال على شكل مجسم هو تنين كومود من أنواع "الورل السحالي البرمائية اللاحمة" وهو حقيقي وموجود فيما قبل التاريخ، ويعيش في جزر إندونيسية، ومهدد بالانقراض.

ويبلغ طول هذا الحيوان من 2 إلى 3 أمتار، ويزن ذكر التنين البالغ 135 كجم، وأنثى التنين البالغة 90 كجم، ويمتد عمره إلى 20 عاماً.

يتغذى "تنين كومودو" على الجيفة "الأجسام الميتة"، وبالأخص جيفة المواشي كجاموس الماء، إلى جانب أنواع الثدييات المنتشرة مثل الغزلان، والخنازير البرية، والقردة، والحشرات والنمل، والأسماك، والضفادع، والطيور، والسحالي الصغيرة بالإضافة إلى "تنانين كومودو" أصغر منها عمراً.

ويحتوي فم "تنين كومودو" على 64 نوعاً من البكتريا، وجلده مليء بالحراشف القاسية لا تستطيع اختراقها. وله عضة بالغة القوة ومخالب تمزق اللحم.

يذكر أن برنامج رامز تحت الأرض الذي تبثه قناة إم بي سي يحظى بنسبة عالية من المشاهدين وذلك بعد النجاحات التي قدمها في المواسم الماضية.