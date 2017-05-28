كسرنا فكرة الـ30 حلقة

دبي ـ الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 00:00 am

أكدت الفنانة الكويتية سعاد عبد الله، أن فكرة المسلسلات القصيرة جذبتها لتقديمها في شهر رمضان بدلاً من أن يكون مسلسلاً متصلاً لمدة 30 حلقة، وقالت بعد ظهورها في مسلسل "كان في كل زمان"، الذي يعرض على شاشة MBC: "نقدم سلسلة من الحكايات تتألف من حلقتين وثلاث وأربع، لنكسر بذلك فكرة الثلاثين حلقة التي حاصرتنا في السنوات الأخيرة".

وتضيف: "كتبَتْ هبة أربع قصص تحمل نَفَساً كوميدياً لأن القضية التي تطرحها فيها ليست سهلة، وهذا ذكاء من الكاتبة أن تقدم بعض المواضيع بطابع كوميدي لكي تخفف من حدة التعاطي معها رقابياً في الدرجة الأولى، ولا أقصد هنا رقابة وزارة الإعلام فقط بل الرقابة الاجتماعية أيضاً".

وتضيف: "من الحكايات المؤثرة في العمل "أم السعف والليف"، فالطرح فيه جديد وجميل ويرصد في قالب تراثي، حياة إنسانة جادة لكن منبوذة من المجتمع، كونها احترقت في طفولتها فأضحت مشوّهة، وصار الأولاد في القرية يخافون منها على الرغم من طيبتها، وصرامتها في التمييز بين الحق والباطل. وهناك قصة تراثية ثانية بعنوان "الطرمة" وتوضح إلى أين يمكن للإنسان أن يذهب سعياً خلف الانتقام!".

وأوضحت سعاد عبد الله أن هذه هي المرة الأولى التي تقدّم فيها مثل هذه النوعية من الشخصيات، كما تتوقف عند حلقتيْن تطرحان موضوع الإرهاب، فتقول: "نقدم هذا الموضوع في إطار كوميديا سوداء "زي وجوههم" ـ على حدّ تعبيرها ـ، كونها تعبر عن مأساة أليمة، والحلقتان بعنوان: "التهمة، الله أكبر"، و"قلوبنا معكم وسيوفنا عليكم".