لو أجبروني.. سأكشف أسرار الأزرق

| Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

￼ جالساً بجوار مسافر مزعج في رحلة طويلة.. وسألك من أنت.. فماذا تقول؟

￼ أكتفي باسمي الأول.. بشار.

￼ كيف تلخص شخصيتك في سطر واحد؟

￼ سطر واحد كثير جداً على شخصيتي.

￼ الطفوليون والفضوليون الذين يريدون معرفة كل شيء عنك.. كيف تتعاطى معهم؟

￼ بشكل رسمي.. دون إعطائهم ما يريدون.

￼ الغربة التي يحكون عنها.. متى وأين شعرت بمرارتها؟

￼ عام 1990م أثناء الغزو العراقي للكويت.

￼ تضع الفنادق أعلام بعض الدول أمام أبوابها.. أي رسالة تريد إيصالها بهذه الحركة؟

￼ كنت دائماً أعتقد أن الموضوع بزنس.

￼ في زمن المتنبي والبحتري وأبي تمام.. هل كان الشعر يباع ويشترى أم هذه من خصوصيات زمن الطيبين؟

￼ غالباً نعم.. لكن الثمن مختلف.

￼ الحب الذي نشاهده في الأفلام والمسلسلات ونقرأه في الروايات.. هل جربته حقاً..؟

￼ لا.

￼ الصديق الوحيد الذي ستوصيه على أبنائك بعد وفاتك.. ما اسمه؟

￼ محمد.

￼ هل تصدق من يقول إن تويتر أظهر أسوأ ما فينا..؟

￼ أظهر أسوأ ما فينا، كما خلق أشياء سيئة فينا.. وأظهرها.

￼ برأيك.. لماذا يصر مضيفو الطائرات على الركاب في ربط أحزمة المقاعد رغم يقينهم أن الطائرة إذا سقطت فلن ينجو أحد تقريباً؟

￼ لأنه ليس كل حوادث الطائرات سقوطها.

￼ لماذا يغار أناس كثيرون من ثروة وشهرة لاعبي كرة القدم.. حسداً هو أم اعتراضاً على الأموال التي تصرف على اللعبة..؟!

￼ حسد وقناعة بأنهم يحصلون أكثر بكثير على ما يستحقون.. وهم على حق.

￼ منذ أعوام طويلة هناك حملات مرجفة تلوح بنهاية الصحافة.. هل تضم صوتك لها.. أم لك موقف آخر؟!

￼ الصحافة الورقية تخسر المعركة.. لكن وجودها ضروري.

￼ تزدحم معارض الكتب في العالم العربي بالمرتادين والمشترين والزائرين.. هل جاؤوا يتنزهون ويستعرضون.. أم هم رد على من اتهمنا بأننا شعوب لا تقرأ؟

￼ الغالبية يتنزهون، القلة يقرؤون.

￼ غير الفقر.. ستقتل من لو كان رجلاً؟!

￼ الغباء.

￼ طفولتك وصباك ومراهقتك.. هل تصلح أن تتحول إلى فيلم سينمائي؟

￼ لا.. كانوا مملين.

￼ بعد أن تتقاعد ويشتعل رأسك شيباً وتبلغ من العمر عتياً.. أين ستستقر وكيف ستقضي حياتك؟

￼ في بيتي بين أسرتي.

￼ لم يعد أحد يقف للمعلم تبجيلاً.. من السبب.. الطالب أم المدرسة أم المجتمع أم هو المدرس نفسه؟

￼ المعلم أولاً ثم المجتمع.

￼ الآن من السهل جداً أن تصبح شهيراً ومشهورا.... أيجرحك ويؤلمك هذا؟

￼ يزعجني لكن لا يجرحني.

￼ في السوشال ميديا كثير من المشاهير التافهين، هل يجب أن نقول للتافه يا تافه؟

￼ ليس لدي مشكلة مع التافهين، مشكلتي مع التافهين الذين يعتقدون أنهم يقدمون رسالة معينة للمجتمع.

￼ في ذاك النفق الذي مشيت فيه ولم تجد في آخره ضوءاً.. هل ستعود إليه مرة أخرى؟

￼ لا.. أكره السلبية.

￼ يقف عبد الحسين عبد الرضا على سفح الكوميديا الخليجية.. من ترشح أن يأتي بعده مباشرة؟

￼ للأسف لا يوجد.

￼ ما الذي برأيك جعل التافهين والسطحيين يتمددون ويتكاثرون في هذه الأيام؟

￼ السوشال ميديا.

￼ هناك من يقول إن أكثر ما هدد الصحافة هو غياب الكوادر والمواهب وليس السوشال ميديا.. أتوافقه؟

￼ لا.

￼ "الفهلوة" هل أصبحت مهارة تساهم في الصعود على سلالم المجتمع والترقي دون سقوط؟

￼ تساهم في الصعود بالطبع، لكن سقوط المعتمد على فهلوته قادم لا محالة.

￼ من الفنانين الأحياء محمد عبده وفيروز فقط.. والبقية يتشابهون.. أتؤيد هذه النظرة؟

￼ البقية بعيدون عنهم لكن لا يتشابهون، عدا ماجدة الرومي.

￼ كتابة الشعر سهلة وبسيطة بدليل الكم الهائل من كتاب القصائد.. الصعب هو الإبداع فيها.. أم هذا قول جائز؟

￼ كتابة شيء يشبه الشعر بسيطة وسهلة، أما الشعر فلا.

￼ لماذا نحن العرب مهووسون بالألقاب.. ألا تكفينا أسماؤنا وصفاتنا ووجهنا؟

￼ لا أدري.

￼ ترامب فاجأنا وفاجأ العالم برده السريع على كيماوي الأسد.. ما الذي جعله يفعلها؟

￼ لأن ترامب لا يخضع لحزب أو حال أو نفوذ، وخدعنا بأوباما لأن اسم جده حسين.

￼ فيفا أقوى من مجلس الأمن.. أهو جبروت كرة القدم أم ضعف القرار الدولي؟

￼ ضعف القرار الدولي.

￼ يقال إن أولئك الذين يفضلون الحديث على كرسي الحلاقة يعانون من عزلة حقيقية.. هل تتحدث كثيراً مع الحلاقين؟

￼ إطلاقاً.

￼ هل فكرت يوماً بحل ناجع لمشكلة الزحمة المزعجة في الرياض ونيويورك وإسطنبول..؟

￼ لا .. يمكن لأنني من الكويت.

￼ تبدو طموحات بعض الناس في نظرنا وضيعة وغير جديرة بالاحترام.. لما نقسوا على أحلامهم؟

￼ لا أحكم على أحد كل الأمور نسبية.

￼ أولئك الذين يملكون السمعة الطيبة.. ماذا يحتاجون أكثر من الدنيا..؟

￼ مثل الذي يحتاجه أصحاب السمعة السيئة.

￼ شكلت الأفلام المصرية القديمة رؤيتنا لبعض معالم الحياة.. ما الفيلم الذي ترك في نفسك بصمة؟

￼ أميل للمسرحيات المصرية القديمة أكثر.. مدرسة المشاغبين والعيال كبرت.

￼ انقرض الذين يتناولون ثلاث وجبات في اليوم.. هل ما زلت صامداً أمام التغيير؟

￼ لا .. الوحيدة الضرورية بالنسبة لي هي وجبة العشاء.

￼ لو دخلت فجأة قائمة الأثرياء العرب.. ماذا ستفعل بالملايين والمليارات؟

￼ على كثر الأسئلة الخيالية في هذه الصفحة، إلا أنها تعتبر واقعية مقارنة بهذا السؤال.

￼ مجموعات الواتس آب لا تختلف كثيراً عن مجلس النواب في العالم العربي.. هل تشبع هذه القروبات غرورك وفضولك ولسانك؟

￼ لدي مجموعتان فقط، لعائلتي وأصدقائي المقربين، أحاول الابتعاد عن المجموعات لأنها مزعجة.. مثل مجالس النواب العربية.

￼ مذيعة الأخبار الجميلة التي تنقل الأحداث السيئة... هل تستحق الشفقة والتعاطف؟

￼ لا هذه ولا تلك.

￼ في كل زاوية من هذا العالم المضطرب حروب وأزمات وبلاوي.. ما السبب وهل أصبح السلام مجرد شعارات واهية؟

￼ أعتقد أن الوضع لا يختلف كثيراً عن السابق، لكن الذي اختلف وسائل الإعلام وسرعتها.

￼ التحدي الكبير في حياتك... انتصرت أمامه أم تقبلت الخسارة بروح رياضية؟

￼ لم أنتصر ولم أنهزم، التعادل جيد.

￼ فكرة البرجر.. رائعة فهي تعتمد على السرعة والإنجاز والبساطة.. لماذا يحاولون تشويه سمعتها بقولهم إنها مضرة بالصحة؟

￼ لأن ضررها ليس في الفكرة ولا السرعة، بل ضررها في المحتوى.

￼ تعكس السيارات المتنوعة المتوقفة عند الإشارة الحمراء أمزجة الناس واختياراتهم.. كيف يمكننا معرفة مزاجك أنت؟

￼ عن طريق سؤالي.

￼ بعد الأربعين من عمره كتب ماركنز رواية "مئة عام من العزلة" وبيع منها ثلاثون مليون نسخة.. هل تعتبرها إنجازاً إنسانياً عبقرياً؟

￼ أود أن أعتبرها إنجازا طبيعياً، لأنني سأكمل الأربعين بعد أشهر قليلة.

￼ في أي وقت ومع من تصاب بشهية الكلام؟

￼ كل أربعاء مساء مع أصدقائي.

￼ هل تؤمن بالإبداع والموهبة لدرجة التأكيد على أن الملحن أهم مئة مرة من المغني والشاعر؟

￼ نعم.. كم من لحن أنقذ الكلمات.

￼ إذا قرر ذلك الشخص المتأخر أن يصبح حضارياً بطريقة مفاجئة.. ماذا عليه أن يفعل أولاً..؟

￼ يحترم الوقت.. وقواعد المرور.

￼ القرار الأخطر في عمرك كله.. ما هو وهل ندمت عليه بعد فوات الأوان؟

￼ الزواج.. لا لم أندم.

￼ النوايا العدوانية.. لماذا تنتصر وبجدراة بين الحين والآخر؟

￼ لأنها أصدق.

￼ هل تعرف جيرانك عز المعرفة.. أم أن الزمن أنشأ جداراً عازلاً بينكم؟

￼ أعرفهم لكن ليس عز المعرفة، ولا علاقة للزمن في ذلك بل في شخصيتي.

￼ يكسب القلب مواجهته مع العقل.. يكسبها حتى بالضربات الترجيحية.. ألم تعش تجربة العقل المنتصر؟

￼ عشتها كثيراً.

￼ كزجاجة مغلقة تبدو أفكار كثيرين يعيشون حولك.. كيف تتعايش أنت معهم؟

￼ أتركها مثل ما هي، لست معنياً بكيف يفكر الآخرون أو كيف لا يفكرون.. معني بتعاملهم معي فقط.

￼ في رمضان تغير السيدات المخمليات أثاث بيوتهن وقصورهن.. هل بقيت منهن واحدة؟

￼ لا أعتقد.

￼ الأطفال في هذا الوقت محاصرون من كل الاتجاهات بالألعاب والترفيه والمسليات.. أتتحسر على طفولتك الغابرة؟

￼ أتحسر على طفولتهم الضائعة.

￼ كل عشرة أعوام يتحول الإنسان إلى شخص آخر.. تطوراً أو تورطاً.. ماذا عنك وهل يحتاج من مثلك إلى عشرة أعوام كاملة للتحول؟

￼ لا أعتقد أنني تحولت إلى شيء آخر 20 عاما.

￼ يمكث بعض النائمين على أسرتهم أكثر من 12 ساعة يومياً.. قضوا نصف حياتهم نائمين.. ماذا تراهم يفعلون في النصف الآخر؟

￼ بالنسبة لشخص ينام نصف اليوم لا يفرق ماذا يفعل في النصف الآخر.

￼ حرب ضروس بين الخبرة والموهبة.. مع أي فصيل تقف؟

￼ الموهبة.. دائماً الموهبة.

￼ في سيرة عنترة بن شداد الكثير من المبالغة والتضليل ما لا يمكن للمنطق قبوله.. هل توافق إذا اعتبرناها من أكاذيب التاريخ؟

￼ أكاذيب كلمة قاسية.. مبالغات تاريخية أفضل.

￼ تنتج لنا هوليود أفلام الأكشن والرومانسية والرعب والمطاردات والدراما... ماذا تختار في ليلة دافئة؟

￼ دراما.

￼ الحلم حق مشروع لك ولها وللناس أجمعين.. بماذا تحلم كل يوم؟

￼ بأن يديم الله نعمه عليّ.

￼ من الذي أشاع أن الكتب لا تقرأ إلا مع فنجان القهوة.. ألا يمكن قراءتها مع عصير مانجا مثلاً؟

￼ لا أحب القهوة بكل أنواعها ولا شربها، وقرأت العديد من الكتب رغم ذلك.

￼ ذاكرتك الحزينة.. والذاكرة الجمالية في رأسك.. على ماذا تحتوي؟

￼ كل شخص فقدته خلال السنوات الأخيرة.. وكل موقف مع أطفالي خلال السنوات السابقة.

￼ بين الوهم والألم والحقيقة المريرة انتهى الربيع العربي.. هل لديك أقوال أخرى؟

￼ أتمنى أن يكون انتهى.

￼ تُعلمنا الصحراء الشدة ويعلمنا البحر الصبر.. ماذا تعلمنا الحدائق الخاوية على عروشها؟

￼ كل شيء لا تهتم فيه يذبل.

￼ ألا ليتني كنت الطبيب المداوي.. بربك متى قلتها من كل قلبك ومن أجل من؟

￼ لدي شخص قريب مني يعاني من فقدان شخص قريب منه.

￼ على رمال الشواطئ الناعمة والقمر يشع ضياءً ونوراً.. من تتمنى أن يمشي معك لمدة ساعة؟

￼ زوجتي.

￼ المتعصبون الرياضيون... ما أسهل الطرق وأسرعها لإذابة جليدهم المتراكم منذ أمد؟

￼ أخشى أنه لا يوجد طريقة سهلة وسريعة لذلك، إن وجدت أصلاً.

￼ لماذا يهوى البشر سماع المشاكل.. والعيش بهدوء..؟

￼ لا أحب سماع المشاكل، ولا أي شيء قد يفسد علي يومي أو حتى ساعتي.

￼ الحظ موجود.. فهل أنت ممن يقال عنه ذو حظ عظيم؟

￼ نعم.. الحمد لله.

￼ البرامج الصباحية في القنوات العربية غنية ومتنوعة ومفيدة لكن لا أحد يشاهدها.. هل سبق وكسرت القاعدة وجلست أمام الشاشة تتابعها..؟

￼ لست من عشاق التلفاز صباحاً.

￼ الصدف الحلوة التي يقال إنها خير من ألف ميعاد.. كم مرة في حياتك وجدتها ماثلة بكامل أناقتها تنتظرك؟

￼ أقل مما يجب.

￼ الأمريكان الذين ربحوا في كل شيء يدور في ذهنك.. لماذا سقطوا وفشلوا وخابوا في كرة القدم؟

￼ لأنها ليست من أولوياتهم.

￼ عام 1503 رسم دافنشي لوحة الموناليزا.. ومنذ ذلك الحين لا يعرف العالم سر ابتسامة المرأة الغامضة.. هل تملك إجابة تفيدنا وتنهي الجدل؟

￼ طبعاً.. لكن وعدته بألا أفشي سرها.

￼ المهندس الذي بنى الأهرامات.. كيف خطط ودبر.. أين درس.. كيف فعل هذا؟

￼ اسأله.

￼ إذا أجبروك على كتابة رواية فماذا ستختار لها اسماً؟

￼ "الأزرق خلف الكواليس"، سأذكر فيها كل ما لم يعرفه الجمهور عن كواليس منتخب الكويت، لو أجبروني طبعاً.

￼ ليس هناك أصعب مهنة في العالم من حكام كرة القدم.. الكل يهاجمهم الجماهير والإعلام والمسؤولون.. الذين اختاروا هذه المهنة ماذا أصاب عقولهم؟

￼ هذا السؤال دائماً في بالي طوال هذه السنوات، ولم أجد له إجابة مقنعة، ولا أظن أن هناك واحدة.

￼ بيدك مئة رسالة حب... هل ستوزعها بنفسك أم تستعين بالبريد الممتاز؟

￼ رسائل الحب تستحق أن يتم توصيلها شخصياً.

￼ يضطر الرجال المحترمون لارتداء الأقنعة.. مرة يلاطفون ومرة يجاملون ومرة يؤثرون على أنفسهم.. ما نوع آخر قناع لبسته؟

￼ قناع الاهتمام بقصة الشخص الجالس بجنبي على كرسي الطائرة.

￼ إذا سمح لك بإقامة مباراة اعتزال.. متى ستلوح بالوداع وأمام من ستختار الرحيل والنهاية؟

￼ في أقرب فرصة ممكنة.. الهلال.

￼ أين تذهب إذا أوصد العالم أبوابه في وجهك؟

￼ غرفتي.

￼ لدينا كاتب مفضل ومطرب مفضل ولاعب مفضل وممثل مفضل.. ألديك مصور مفضل مثلاً؟!

￼ لا.. على الرغم من وجود عدد كبير من الموهوبين في هذا المجال.

￼ ما المدينة التي أخذت قلبك وترشحها لتكون عاصمة الدنيا...؟

￼ لندن.

￼ حين يداهمك الملل... ماذا تفعل وكيف تتصرف؟

￼ أفتح التلفاز على أحد مسلسلاتي المفضلة.

￼ الشفافية والمصداقية والوضوح.. أهي مجرد أسلحة تستخدم هروباً للأمام؟

￼ كلمات مثل شفافية ومصداقية لا يجب أن تكون في جملة واحدة مع كلمة هروب.

￼ يواجه الإنسان في حياته تحديات لا تنتهي.. ما التحدي الذي لم تستطع مجابهته؟

￼ تحدي التعامل مع البشر.

￼ الأجهزة الذكية حولتنا إلى دمى صامتة... أتستطيع الاستغناء عن جوالك؟

￼ نعم وفي غمضة عين.

￼ في ميزان العطاء.. أتصنف نفسك كريماً أم بخيلاً أم متوازناً ومعتدلاً..؟

￼ أحب أن أفكر بأنني شخص كريم.

￼ اندثرت وتلاشت المسرحيات العربية الخالدة فلا تسدل الستار إلا على حفلة تهريج بلا قيمة.. ما الذي غيبها وأضاعها ودفنها؟

￼ نحن الذين أصبحنا نصفق ونضحك للتهريج.

￼ الحضور الجماهيري للدوري السعودي لا يرتقي لحجم المنافسة وقوتها.. هل لديك أفكار وحلول تجتذب الناس للمدرجات؟

￼ لو كنت أعلم لكان الدوري الكويتي أولى بالنسبة لي بهذه الأفكار.

￼ تكاثر حملة الدكتوراة حتى خيل لنا أنها مثل شهادات حسن السيرة والسلوك.. أما زال لحرف الدال وقار في عقلك؟

￼ لا للأسف.. أصبح أول سؤال يتبادر للذهن بمجرد سماعي لحرف الدال قبل الاسم هو.. من أين حصل على شهادته وكيف؟

￼ لماذا يصفون الإجابات المراوغة والمخادعة بالدبلوماسية.. ماذا يقصدون؟

￼ يريدون تلطيف كلمة كاذب أو جبان.

￼ أعداؤك وأضدادك وخصماؤك... ألا تفكر يوماً بعقد مصالحة شاملة معهم؟

￼ لا.. لأنني لا أعرفهم ولا أعتقد بوجودهم.

￼ بعد فراق مدرستك الابتدائية كل هذه المدة.. ماذا تتذكر؟

￼ القليل.. القليل جداً.

￼ في مجالك... من هو معلمك الكبير وأستاذك الأول؟

￼ والدي أطال الله في عمره.. ورئيس نادي السالمية السابق الشيخ خالد اليوسف ـ رحمه الله.

￼ جراحك وآلامك وأحزانك.. أتتناساها بسهولة أم تمكث في خيالك زمناً طويلاً؟

￼ تمكث طويلاً مهما حاولت إبعادها.

￼ بصراحة.. كم مرة عشت شعور التشفي والنكاية والشماتة؟

￼ بصراحة القليل، لكن يظل القليل أكثر مما يجب.. مع أنني أظن أنني لا ألام في حالتين منهم.

￼ تنفس بعمق واكتب جملة من أعماقك؟

￼ اكتشفت أن أعماقي خالية من أي جملة.

￼ يعرف الخبراء السياسة بفن الممكن.. فما هو المستحيل فيها؟!

￼ المستحيل فيها في عالمنا العربي على الأقل هو الصدق والاستقامة.. إلا من رحم ربي.

￼ اشتهر العرب بكراهية التغيير والخوف منه.. لماذا يصابون بفوبيا التحول حتى لو كان في مصلحتهم؟!

￼ كشخص يأكل نفس الأكل ويذهب نفس الأماكن ولديه نفس الأصدقاء منذ 20 عاماً.. لست مخولاً بالإجابة على هذا السؤال.

￼ الحياة تعطينا وتأخذ منا.. ما أهم ما أعطتك وما أغلى ما أخذت منك؟

￼ أعطتني الكثير.. أكثر مما تتحمله هذه الصفحة.. ولم تأخذ مني الحياة ما يستحق الذكر.. الموت من أخذني.

￼ النهاية.. كلمة تأتي أحياناً مزعجة.. ما النهاية التي تتمناها؟

￼ مهما كانت النهاية.. أتمنى أن أعرف أنها قريبة قبل أن تحدث.