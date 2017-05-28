لو أجبروني.. سأكشف أسرار الأزرق
| Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am
￼ جالساً بجوار مسافر مزعج في رحلة طويلة.. وسألك من أنت.. فماذا تقول؟
￼ أكتفي باسمي الأول.. بشار.
￼ كيف تلخص شخصيتك في سطر واحد؟
￼ سطر واحد كثير جداً على شخصيتي.
￼ الطفوليون والفضوليون الذين يريدون معرفة كل شيء عنك.. كيف تتعاطى معهم؟
￼ بشكل رسمي.. دون إعطائهم ما يريدون.
￼ الغربة التي يحكون عنها.. متى وأين شعرت بمرارتها؟
￼ عام 1990م أثناء الغزو العراقي للكويت.
￼ تضع الفنادق أعلام بعض الدول أمام أبوابها.. أي رسالة تريد إيصالها بهذه الحركة؟
￼ كنت دائماً أعتقد أن الموضوع بزنس.
￼ في زمن المتنبي والبحتري وأبي تمام.. هل كان الشعر يباع ويشترى أم هذه من خصوصيات زمن الطيبين؟
￼ غالباً نعم.. لكن الثمن مختلف.
￼ الحب الذي نشاهده في الأفلام والمسلسلات ونقرأه في الروايات.. هل جربته حقاً..؟
￼ لا.
￼ الصديق الوحيد الذي ستوصيه على أبنائك بعد وفاتك.. ما اسمه؟
￼ محمد.
￼ هل تصدق من يقول إن تويتر أظهر أسوأ ما فينا..؟
￼ أظهر أسوأ ما فينا، كما خلق أشياء سيئة فينا.. وأظهرها.
￼ برأيك.. لماذا يصر مضيفو الطائرات على الركاب في ربط أحزمة المقاعد رغم يقينهم أن الطائرة إذا سقطت فلن ينجو أحد تقريباً؟
￼ لأنه ليس كل حوادث الطائرات سقوطها.
￼ لماذا يغار أناس كثيرون من ثروة وشهرة لاعبي كرة القدم.. حسداً هو أم اعتراضاً على الأموال التي تصرف على اللعبة..؟!
￼ حسد وقناعة بأنهم يحصلون أكثر بكثير على ما يستحقون.. وهم على حق.
￼ منذ أعوام طويلة هناك حملات مرجفة تلوح بنهاية الصحافة.. هل تضم صوتك لها.. أم لك موقف آخر؟!
￼ الصحافة الورقية تخسر المعركة.. لكن وجودها ضروري.
￼ تزدحم معارض الكتب في العالم العربي بالمرتادين والمشترين والزائرين.. هل جاؤوا يتنزهون ويستعرضون.. أم هم رد على من اتهمنا بأننا شعوب لا تقرأ؟
￼ الغالبية يتنزهون، القلة يقرؤون.
￼ غير الفقر.. ستقتل من لو كان رجلاً؟!
￼ الغباء.
￼ طفولتك وصباك ومراهقتك.. هل تصلح أن تتحول إلى فيلم سينمائي؟
￼ لا.. كانوا مملين.
￼ بعد أن تتقاعد ويشتعل رأسك شيباً وتبلغ من العمر عتياً.. أين ستستقر وكيف ستقضي حياتك؟
￼ في بيتي بين أسرتي.
￼ لم يعد أحد يقف للمعلم تبجيلاً.. من السبب.. الطالب أم المدرسة أم المجتمع أم هو المدرس نفسه؟
￼ المعلم أولاً ثم المجتمع.
￼ الآن من السهل جداً أن تصبح شهيراً ومشهورا.... أيجرحك ويؤلمك هذا؟
￼ يزعجني لكن لا يجرحني.
￼ في السوشال ميديا كثير من المشاهير التافهين، هل يجب أن نقول للتافه يا تافه؟
￼ ليس لدي مشكلة مع التافهين، مشكلتي مع التافهين الذين يعتقدون أنهم يقدمون رسالة معينة للمجتمع.
￼ في ذاك النفق الذي مشيت فيه ولم تجد في آخره ضوءاً.. هل ستعود إليه مرة أخرى؟
￼ لا.. أكره السلبية.
￼ يقف عبد الحسين عبد الرضا على سفح الكوميديا الخليجية.. من ترشح أن يأتي بعده مباشرة؟
￼ للأسف لا يوجد.
￼ ما الذي برأيك جعل التافهين والسطحيين يتمددون ويتكاثرون في هذه الأيام؟
￼ السوشال ميديا.
￼ هناك من يقول إن أكثر ما هدد الصحافة هو غياب الكوادر والمواهب وليس السوشال ميديا.. أتوافقه؟
￼ لا.
￼ "الفهلوة" هل أصبحت مهارة تساهم في الصعود على سلالم المجتمع والترقي دون سقوط؟
￼ تساهم في الصعود بالطبع، لكن سقوط المعتمد على فهلوته قادم لا محالة.
￼ من الفنانين الأحياء محمد عبده وفيروز فقط.. والبقية يتشابهون.. أتؤيد هذه النظرة؟
￼ البقية بعيدون عنهم لكن لا يتشابهون، عدا ماجدة الرومي.
￼ كتابة الشعر سهلة وبسيطة بدليل الكم الهائل من كتاب القصائد.. الصعب هو الإبداع فيها.. أم هذا قول جائز؟
￼ كتابة شيء يشبه الشعر بسيطة وسهلة، أما الشعر فلا.
￼ لماذا نحن العرب مهووسون بالألقاب.. ألا تكفينا أسماؤنا وصفاتنا ووجهنا؟
￼ لا أدري.
￼ ترامب فاجأنا وفاجأ العالم برده السريع على كيماوي الأسد.. ما الذي جعله يفعلها؟
￼ لأن ترامب لا يخضع لحزب أو حال أو نفوذ، وخدعنا بأوباما لأن اسم جده حسين.
￼ فيفا أقوى من مجلس الأمن.. أهو جبروت كرة القدم أم ضعف القرار الدولي؟
￼ ضعف القرار الدولي.
￼ يقال إن أولئك الذين يفضلون الحديث على كرسي الحلاقة يعانون من عزلة حقيقية.. هل تتحدث كثيراً مع الحلاقين؟
￼ إطلاقاً.
￼ هل فكرت يوماً بحل ناجع لمشكلة الزحمة المزعجة في الرياض ونيويورك وإسطنبول..؟
￼ لا .. يمكن لأنني من الكويت.
￼ تبدو طموحات بعض الناس في نظرنا وضيعة وغير جديرة بالاحترام.. لما نقسوا على أحلامهم؟
￼ لا أحكم على أحد كل الأمور نسبية.
￼ أولئك الذين يملكون السمعة الطيبة.. ماذا يحتاجون أكثر من الدنيا..؟
￼ مثل الذي يحتاجه أصحاب السمعة السيئة.
￼ شكلت الأفلام المصرية القديمة رؤيتنا لبعض معالم الحياة.. ما الفيلم الذي ترك في نفسك بصمة؟
￼ أميل للمسرحيات المصرية القديمة أكثر.. مدرسة المشاغبين والعيال كبرت.
￼ انقرض الذين يتناولون ثلاث وجبات في اليوم.. هل ما زلت صامداً أمام التغيير؟
￼ لا .. الوحيدة الضرورية بالنسبة لي هي وجبة العشاء.
￼ لو دخلت فجأة قائمة الأثرياء العرب.. ماذا ستفعل بالملايين والمليارات؟
￼ على كثر الأسئلة الخيالية في هذه الصفحة، إلا أنها تعتبر واقعية مقارنة بهذا السؤال.
￼ مجموعات الواتس آب لا تختلف كثيراً عن مجلس النواب في العالم العربي.. هل تشبع هذه القروبات غرورك وفضولك ولسانك؟
￼ لدي مجموعتان فقط، لعائلتي وأصدقائي المقربين، أحاول الابتعاد عن المجموعات لأنها مزعجة.. مثل مجالس النواب العربية.
￼ مذيعة الأخبار الجميلة التي تنقل الأحداث السيئة... هل تستحق الشفقة والتعاطف؟
￼ لا هذه ولا تلك.
￼ في كل زاوية من هذا العالم المضطرب حروب وأزمات وبلاوي.. ما السبب وهل أصبح السلام مجرد شعارات واهية؟
￼ أعتقد أن الوضع لا يختلف كثيراً عن السابق، لكن الذي اختلف وسائل الإعلام وسرعتها.
￼ التحدي الكبير في حياتك... انتصرت أمامه أم تقبلت الخسارة بروح رياضية؟
￼ لم أنتصر ولم أنهزم، التعادل جيد.
￼ فكرة البرجر.. رائعة فهي تعتمد على السرعة والإنجاز والبساطة.. لماذا يحاولون تشويه سمعتها بقولهم إنها مضرة بالصحة؟
￼ لأن ضررها ليس في الفكرة ولا السرعة، بل ضررها في المحتوى.
￼ تعكس السيارات المتنوعة المتوقفة عند الإشارة الحمراء أمزجة الناس واختياراتهم.. كيف يمكننا معرفة مزاجك أنت؟
￼ عن طريق سؤالي.
￼ بعد الأربعين من عمره كتب ماركنز رواية "مئة عام من العزلة" وبيع منها ثلاثون مليون نسخة.. هل تعتبرها إنجازاً إنسانياً عبقرياً؟
￼ أود أن أعتبرها إنجازا طبيعياً، لأنني سأكمل الأربعين بعد أشهر قليلة.
￼ في أي وقت ومع من تصاب بشهية الكلام؟
￼ كل أربعاء مساء مع أصدقائي.
￼ هل تؤمن بالإبداع والموهبة لدرجة التأكيد على أن الملحن أهم مئة مرة من المغني والشاعر؟
￼ نعم.. كم من لحن أنقذ الكلمات.
￼ إذا قرر ذلك الشخص المتأخر أن يصبح حضارياً بطريقة مفاجئة.. ماذا عليه أن يفعل أولاً..؟
￼ يحترم الوقت.. وقواعد المرور.
￼ القرار الأخطر في عمرك كله.. ما هو وهل ندمت عليه بعد فوات الأوان؟
￼ الزواج.. لا لم أندم.
￼ النوايا العدوانية.. لماذا تنتصر وبجدراة بين الحين والآخر؟
￼ لأنها أصدق.
￼ هل تعرف جيرانك عز المعرفة.. أم أن الزمن أنشأ جداراً عازلاً بينكم؟
￼ أعرفهم لكن ليس عز المعرفة، ولا علاقة للزمن في ذلك بل في شخصيتي.
￼ يكسب القلب مواجهته مع العقل.. يكسبها حتى بالضربات الترجيحية.. ألم تعش تجربة العقل المنتصر؟
￼ عشتها كثيراً.
￼ كزجاجة مغلقة تبدو أفكار كثيرين يعيشون حولك.. كيف تتعايش أنت معهم؟
￼ أتركها مثل ما هي، لست معنياً بكيف يفكر الآخرون أو كيف لا يفكرون.. معني بتعاملهم معي فقط.
￼ في رمضان تغير السيدات المخمليات أثاث بيوتهن وقصورهن.. هل بقيت منهن واحدة؟
￼ لا أعتقد.
￼ الأطفال في هذا الوقت محاصرون من كل الاتجاهات بالألعاب والترفيه والمسليات.. أتتحسر على طفولتك الغابرة؟
￼ أتحسر على طفولتهم الضائعة.
￼ كل عشرة أعوام يتحول الإنسان إلى شخص آخر.. تطوراً أو تورطاً.. ماذا عنك وهل يحتاج من مثلك إلى عشرة أعوام كاملة للتحول؟
￼ لا أعتقد أنني تحولت إلى شيء آخر 20 عاما.
￼ يمكث بعض النائمين على أسرتهم أكثر من 12 ساعة يومياً.. قضوا نصف حياتهم نائمين.. ماذا تراهم يفعلون في النصف الآخر؟
￼ بالنسبة لشخص ينام نصف اليوم لا يفرق ماذا يفعل في النصف الآخر.
￼ حرب ضروس بين الخبرة والموهبة.. مع أي فصيل تقف؟
￼ الموهبة.. دائماً الموهبة.
￼ في سيرة عنترة بن شداد الكثير من المبالغة والتضليل ما لا يمكن للمنطق قبوله.. هل توافق إذا اعتبرناها من أكاذيب التاريخ؟
￼ أكاذيب كلمة قاسية.. مبالغات تاريخية أفضل.
￼ تنتج لنا هوليود أفلام الأكشن والرومانسية والرعب والمطاردات والدراما... ماذا تختار في ليلة دافئة؟
￼ دراما.
￼ الحلم حق مشروع لك ولها وللناس أجمعين.. بماذا تحلم كل يوم؟
￼ بأن يديم الله نعمه عليّ.
￼ من الذي أشاع أن الكتب لا تقرأ إلا مع فنجان القهوة.. ألا يمكن قراءتها مع عصير مانجا مثلاً؟
￼ لا أحب القهوة بكل أنواعها ولا شربها، وقرأت العديد من الكتب رغم ذلك.
￼ ذاكرتك الحزينة.. والذاكرة الجمالية في رأسك.. على ماذا تحتوي؟
￼ كل شخص فقدته خلال السنوات الأخيرة.. وكل موقف مع أطفالي خلال السنوات السابقة.
￼ بين الوهم والألم والحقيقة المريرة انتهى الربيع العربي.. هل لديك أقوال أخرى؟
￼ أتمنى أن يكون انتهى.
￼ تُعلمنا الصحراء الشدة ويعلمنا البحر الصبر.. ماذا تعلمنا الحدائق الخاوية على عروشها؟
￼ كل شيء لا تهتم فيه يذبل.
￼ ألا ليتني كنت الطبيب المداوي.. بربك متى قلتها من كل قلبك ومن أجل من؟
￼ لدي شخص قريب مني يعاني من فقدان شخص قريب منه.
￼ على رمال الشواطئ الناعمة والقمر يشع ضياءً ونوراً.. من تتمنى أن يمشي معك لمدة ساعة؟
￼ زوجتي.
￼ المتعصبون الرياضيون... ما أسهل الطرق وأسرعها لإذابة جليدهم المتراكم منذ أمد؟
￼ أخشى أنه لا يوجد طريقة سهلة وسريعة لذلك، إن وجدت أصلاً.
￼ لماذا يهوى البشر سماع المشاكل.. والعيش بهدوء..؟
￼ لا أحب سماع المشاكل، ولا أي شيء قد يفسد علي يومي أو حتى ساعتي.
￼ الحظ موجود.. فهل أنت ممن يقال عنه ذو حظ عظيم؟
￼ نعم.. الحمد لله.
￼ البرامج الصباحية في القنوات العربية غنية ومتنوعة ومفيدة لكن لا أحد يشاهدها.. هل سبق وكسرت القاعدة وجلست أمام الشاشة تتابعها..؟
￼ لست من عشاق التلفاز صباحاً.
￼ الصدف الحلوة التي يقال إنها خير من ألف ميعاد.. كم مرة في حياتك وجدتها ماثلة بكامل أناقتها تنتظرك؟
￼ أقل مما يجب.
￼ الأمريكان الذين ربحوا في كل شيء يدور في ذهنك.. لماذا سقطوا وفشلوا وخابوا في كرة القدم؟
￼ لأنها ليست من أولوياتهم.
￼ عام 1503 رسم دافنشي لوحة الموناليزا.. ومنذ ذلك الحين لا يعرف العالم سر ابتسامة المرأة الغامضة.. هل تملك إجابة تفيدنا وتنهي الجدل؟
￼ طبعاً.. لكن وعدته بألا أفشي سرها.
￼ المهندس الذي بنى الأهرامات.. كيف خطط ودبر.. أين درس.. كيف فعل هذا؟
￼ اسأله.
￼ إذا أجبروك على كتابة رواية فماذا ستختار لها اسماً؟
￼ "الأزرق خلف الكواليس"، سأذكر فيها كل ما لم يعرفه الجمهور عن كواليس منتخب الكويت، لو أجبروني طبعاً.
￼ ليس هناك أصعب مهنة في العالم من حكام كرة القدم.. الكل يهاجمهم الجماهير والإعلام والمسؤولون.. الذين اختاروا هذه المهنة ماذا أصاب عقولهم؟
￼ هذا السؤال دائماً في بالي طوال هذه السنوات، ولم أجد له إجابة مقنعة، ولا أظن أن هناك واحدة.
￼ بيدك مئة رسالة حب... هل ستوزعها بنفسك أم تستعين بالبريد الممتاز؟
￼ رسائل الحب تستحق أن يتم توصيلها شخصياً.
￼ يضطر الرجال المحترمون لارتداء الأقنعة.. مرة يلاطفون ومرة يجاملون ومرة يؤثرون على أنفسهم.. ما نوع آخر قناع لبسته؟
￼ قناع الاهتمام بقصة الشخص الجالس بجنبي على كرسي الطائرة.
￼ إذا سمح لك بإقامة مباراة اعتزال.. متى ستلوح بالوداع وأمام من ستختار الرحيل والنهاية؟
￼ في أقرب فرصة ممكنة.. الهلال.
￼ أين تذهب إذا أوصد العالم أبوابه في وجهك؟
￼ غرفتي.
￼ لدينا كاتب مفضل ومطرب مفضل ولاعب مفضل وممثل مفضل.. ألديك مصور مفضل مثلاً؟!
￼ لا.. على الرغم من وجود عدد كبير من الموهوبين في هذا المجال.
￼ ما المدينة التي أخذت قلبك وترشحها لتكون عاصمة الدنيا...؟
￼ لندن.
￼ حين يداهمك الملل... ماذا تفعل وكيف تتصرف؟
￼ أفتح التلفاز على أحد مسلسلاتي المفضلة.
￼ الشفافية والمصداقية والوضوح.. أهي مجرد أسلحة تستخدم هروباً للأمام؟
￼ كلمات مثل شفافية ومصداقية لا يجب أن تكون في جملة واحدة مع كلمة هروب.
￼ يواجه الإنسان في حياته تحديات لا تنتهي.. ما التحدي الذي لم تستطع مجابهته؟
￼ تحدي التعامل مع البشر.
￼ الأجهزة الذكية حولتنا إلى دمى صامتة... أتستطيع الاستغناء عن جوالك؟
￼ نعم وفي غمضة عين.
￼ في ميزان العطاء.. أتصنف نفسك كريماً أم بخيلاً أم متوازناً ومعتدلاً..؟
￼ أحب أن أفكر بأنني شخص كريم.
￼ اندثرت وتلاشت المسرحيات العربية الخالدة فلا تسدل الستار إلا على حفلة تهريج بلا قيمة.. ما الذي غيبها وأضاعها ودفنها؟
￼ نحن الذين أصبحنا نصفق ونضحك للتهريج.
￼ الحضور الجماهيري للدوري السعودي لا يرتقي لحجم المنافسة وقوتها.. هل لديك أفكار وحلول تجتذب الناس للمدرجات؟
￼ لو كنت أعلم لكان الدوري الكويتي أولى بالنسبة لي بهذه الأفكار.
￼ تكاثر حملة الدكتوراة حتى خيل لنا أنها مثل شهادات حسن السيرة والسلوك.. أما زال لحرف الدال وقار في عقلك؟
￼ لا للأسف.. أصبح أول سؤال يتبادر للذهن بمجرد سماعي لحرف الدال قبل الاسم هو.. من أين حصل على شهادته وكيف؟
￼ لماذا يصفون الإجابات المراوغة والمخادعة بالدبلوماسية.. ماذا يقصدون؟
￼ يريدون تلطيف كلمة كاذب أو جبان.
￼ أعداؤك وأضدادك وخصماؤك... ألا تفكر يوماً بعقد مصالحة شاملة معهم؟
￼ لا.. لأنني لا أعرفهم ولا أعتقد بوجودهم.
￼ بعد فراق مدرستك الابتدائية كل هذه المدة.. ماذا تتذكر؟
￼ القليل.. القليل جداً.
￼ في مجالك... من هو معلمك الكبير وأستاذك الأول؟
￼ والدي أطال الله في عمره.. ورئيس نادي السالمية السابق الشيخ خالد اليوسف ـ رحمه الله.
￼ جراحك وآلامك وأحزانك.. أتتناساها بسهولة أم تمكث في خيالك زمناً طويلاً؟
￼ تمكث طويلاً مهما حاولت إبعادها.
￼ بصراحة.. كم مرة عشت شعور التشفي والنكاية والشماتة؟
￼ بصراحة القليل، لكن يظل القليل أكثر مما يجب.. مع أنني أظن أنني لا ألام في حالتين منهم.
￼ تنفس بعمق واكتب جملة من أعماقك؟
￼ اكتشفت أن أعماقي خالية من أي جملة.
￼ يعرف الخبراء السياسة بفن الممكن.. فما هو المستحيل فيها؟!
￼ المستحيل فيها في عالمنا العربي على الأقل هو الصدق والاستقامة.. إلا من رحم ربي.
￼ اشتهر العرب بكراهية التغيير والخوف منه.. لماذا يصابون بفوبيا التحول حتى لو كان في مصلحتهم؟!
￼ كشخص يأكل نفس الأكل ويذهب نفس الأماكن ولديه نفس الأصدقاء منذ 20 عاماً.. لست مخولاً بالإجابة على هذا السؤال.
￼ الحياة تعطينا وتأخذ منا.. ما أهم ما أعطتك وما أغلى ما أخذت منك؟
￼ أعطتني الكثير.. أكثر مما تتحمله هذه الصفحة.. ولم تأخذ مني الحياة ما يستحق الذكر.. الموت من أخذني.
￼ النهاية.. كلمة تأتي أحياناً مزعجة.. ما النهاية التي تتمناها؟
￼ مهما كانت النهاية.. أتمنى أن أعرف أنها قريبة قبل أن تحدث.