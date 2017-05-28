الكعب الجزائري على عرش أوروبا

جدة ـ محمود وهبي | Sunday, 28 May 2017 - 00:00 am

أقيمت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 1986ـ1987 على ملعب "براتر شتاديون" في العاصمة النمساوية فيينا، وبتاريخ 27 مايو من العام 1987، والذي وافق 29 رمضان من العام 1407، بين مرشّح كبير هو المارد الألماني بايرن ميونيخ الذي تأهل إلى المحطة الأخيرة بعد تجاوزه لريال مدريد برباعية، وفريق كان يبحث عن لقبه الأول وهو بورتو البرتغالي. وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدماً بالهدف الـذي سجله المهاجم لودفيج كوجيل، وكان في طريقه نحو لقبه الأوروبي الرابع مع فريق مدجج بنجوم مثل لوثار ماتيوس، وكارل هاينتس رومينيجيه، وديتر هونيس، وأندرياس بريمه، قبل أن يقرر الفريق البرتغالي قلب كل الموازين وبطريقة دراماتيكية في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني. فأمام أنظار 60 ألف مشجعٍ في مسرح النهائي، سجل الهداف الجزائري رابح مادجر واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال، عندما أسكن الكرة بكعب قدمه في شباك الحارس البلجيكي الشهير جان ماري بفاف عند الدقيقة 77، قبل أن يتم البرتغالي خواري مفاجأة بورتو بهدف ثانٍ من كرة هوائية طائرة بعدها بـ 3 دقائق، لتمرّ الدقائق وصولاً إلى الصافرة الأخيرة من الحكم البلجيكي أليكسيس بونيه، والتي أعلنت عن فوز بورتو باللقب في ليلة رمضانية كان بطلها الأول رابح مادجر، والذي كان اللاعب المسلم الوحيد على أرض الملعب.