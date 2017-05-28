مشاهير الكرة والفن والسياسة.. يهنئون برمضان

جدة ـ محمود وهبي | Sunday, 28 May 2017 - 00:00 am

استقبلت الأندية الأوروبية الكبرى شهر رمضان المبارك بتغريدات هنأت من خلالها المسلمين حول العالم بحلول الشهر الفضيل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلى رأسها الغريمان الإسبانيان برشلونة وريال مدريد، في الوقت الذي نشر فيه نادي آرسنال الإنجليزي شريط فيديو قصير حمل تهنئة من نجمه الألماني مسعود أوزيل، وكذلك بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ الذي استعان بمدافعه الدولي ماتس هوميلز، بالإضافة إلى تغريدة كتب فيها النادي عبارة "رمضان جانا". وضمّت القائمة مجموعة أخرى من الأندية العريقة مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام ويوفنتوس، بالإضافة إلى حسابات للاعبين مسلمين حول العالم مثل الفرنسي فرانك ريبيري الذي نقل التهاني بـ 4 لغاتٍ مختلفة، ولاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، ومدافع آرسنال شكودران موستافي، والمهاجم السنغالي ديمبا با، وغيرهم من النجوم حول العالم. وشهد "تويتر" رسالات مسجلة من سياسيين مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، بالإضافة إلى تغريدات لأهل الفن والأدب، مثل الروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو، ومجموعة كبيرة من الفنانين العرب.