هندوراس تعبر فيتنام وترافقها في رحلة وداع مونديال الشباب

جيونجو - الألمانية | Sunday, 28 May 2017 - 12:21 pm

احبط منتخب الهندوراس آمال نظيره الفيتنامي في التأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية وتغلب عليه بنتيجة /2 صفر اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة.



وحقق منتخب هندوراس فوزه الأول في البطولة ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده ويحتل المركز الثالث لكنه ودع البطولة رفقة المنتخب الفيتنامي الذي احتل المركز الأخير بنُقطة واحدة.



وتقدم البديل سينديل كروز بهدف لمنتخب هندوراس في الدقيقة 59 بعدما تلقى تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء.



وقبل خمس دقائق من النهاية سجل خورخي ألفاريز الهدف الثاني لهندوراس بعدما توغل بالكرة في منطقة جزاء الخصم قبل أن يسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك.