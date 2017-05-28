فرنسا تحقق العلامة الكاملة ونيوزيلندا تلحق بها لدور الـ16 لمونديال الشباب

دايجون - الألمانية | Sunday, 28 May 2017 - 12:42 pm

حقّق المنتخب الفرنسي انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية وتغلب على نيوزيلندا 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وواصل المنتخب الفرنسي تفوّقه في البطولة بتحقيقه العلامة الكاملة حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط بينما أنهى المنتخب نيوزلندا المجموعة بالمركز الثاني بأربع نقاط ليرافق المنتخب الفرنسي إلى دور الستة عشر.



وتقدم لان سانت ماكسيمين بهدف للديوك الفرنسية في الدقيقة 22 بعدما راوغ عدد من المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية من مسافة 25 ياردة في الشباك.



وأضاف ماكسيمين الهدف الثاني له ولمنتخب فرنسا في الدقيقة 37 بعدما راوغ أحد المدافعين ثم سدد كرة رائعة من فوق الحارس النيوزيلندي المتقدّم مايكل وود إلى داخل الشباك.