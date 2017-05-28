الأخضر يبلغ ثمن نهائي المونديال

جيونجو - الألمانية | Sunday, 28 May 2017 - 14:05 pm

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الستة عشر لمونديال الشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد تعادله مع نظيره الأمريكي 1 1/ اليوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.



وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة السادسة بخمس نقاط وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث بأربع نقاط، ليصعد الفريق إلى دور الستة عشر من بين أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث بدور المجموعات.



وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم المنتخب الأمريكي بهدف عن طريق برووكس لينون بعد دربكة في دفاعات الفريق السعودي استغلها لينون وسدد في الشباك دون عناء.





ولعب المنتخب الأمريكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد كارتر فيكرز لحصوله على الانذار الثاني لتوجيهه ضربة بالكوع في وجه سامي النجعي. وتمكن عبد الاله العامري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة إثر ضربة ركنية نفذها سامي النجعي وارتقى لها عبد الاله برأسه بشكل رائع في الشباك.