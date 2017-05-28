السنغال تتعادل مع الإكوادور وتصعد لدور الـ16 لمونديال الشباب

جيونجو - الألمانية | Sunday, 28 May 2017 - 15:05 pm

المصدر :

DPA

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28 أيار/مايو (د ب أ)- لحق المنتخب السنغالي بركب الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر لمونديال الشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد تعادله سلبيا مع نظيره الإكوادوري اليوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

ورفعت السنغال رصيدها إلى 4 نقاط لتحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أمريكا المتصدرة، وتأتي السعودية في المركز الثالث بأربع نقاط ولكن بفارق الأهداف خلف السنغال، بينما تتذيل الإكوادور الترتيب برصيد نقطتين.

وبدأ منتخب الإكوادور المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

وكان بمقدور جواو روخاس أن يتقدم بهدف مباغت للإكوادور بعدما انفرد بالمرمى تماما لكنه تسرع في التسديد ليتدخل الحارس محمد مباي في الوقت المناسب ويبعد الخطر عن مرماه.

وسنحت فرصة جديدة للفريق الإكوادوري عبر بريان كابيزاس الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت مباشرة من فوق المرمى.

وكاد حبيب جويي أن يحرز هدف السبق للمنتخب السنغالي عندما توغل بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة زاحفة لكنها مرت بجوار القائم.

لم تختلف الأوضاع كثيرا في بداية الشوط الثاني حيث مزيد من النشاط الهجومي من جانب الإكوادور ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى السنغالي.

وحاول جوردان سييرا أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى لكنها مرت مباشرة بجوار القائم لتضيع فرصة خطيرة للإكوادور.

وسجل المنتخب السنغالي هدفا عن طريق أليو بادجي من متابعة لتسديدة زميله إبراهيما نياني التي ابعدها الحارس خوسيه كيفالوس ن ولكن تم الغاء الهدف بداعي ارتكاب مخالفة ضد حارس الفريق المنافس.

ونجح أليو بادجي في تهديد مرمى الإكوادور مجددا لولا تألق الحارس الذي لاذ عن مرماه ببسالة.