لاعبو الأخضر الشاب يهنئون الشعب السعودي بالتأهل لثمن النهائي

كوريا - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 20:41 pm

هنأ لاعب الأخضر الشاب عبدالإله العمري كافة الشعب السعودي بمناسبة تأهل الأخضر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مبيّنًا أن التأهل جاء بعد توفيق الله أولًا ثم مجهودات الجميع، مشيرًا أنهم نجحوا في تطبيق الخطة التكتيكية التي وضعها لهم الجهاز الفني قبل المباراة.



وأشاد صاحب هدف التعادل للمنتخب السعودي عبدالإله العمري، بجهود زملائه اللاعبين خلال المباريات الثلاث، موضحًا أن مباريات كأس العالم دائمًا ماتكون صعبة وترتفع بها المنافسة بين المنتخبات، على اعتبار أن من يصل لكأس العالم يعتبر منتخب منافس وجدير بالاحترام.



وختم العمري تصريحه متمنياً التوفيق في المباراة المقبلة أمام الأوروجواي، ومطالباً الجماهير والإعلام الرياضي بالوقوف معهم في مشاركتهم العالمية.



من جانبه أكد زميله خالد السميري أنهم نجحوا في تطبيق ماقاله لهم المدرب سعد الشهري قبل بداية المباراة وبين شوطيها، وأشاد السميري بالمستوى الفني الذي ظهر به زملائه اللاعبين خلال مجريات المباراة.



وأضاف السميري: "المباراة لم تكن سهلة، لكننا التزمنا بتوجيهات المدرب والتي أسفرت عن التأهل إلى دور الـ16، ونطمح بإذن الله إلى مواصلة التألق والوصول بعيدًا في هذا المحفل العالمي".