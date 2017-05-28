الأخضر المونديالي يغادر إلى سيوون استعداداً للقاء الاورجواي الأربعاء

كوريا - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 20:48 pm

تغادر بعثة الأخضر الشاب ظهر يوم غدٍ الإثنين إلى مدينة سيوون بكوريا الجنوبية، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروجواي يوم الأربعاء المقبل في مباراة دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا والتي تقام في كوريا الجنوبية.



وكان الأخضر الشاب قد تأهل اليوم إلى ثمن نهائي البطولة العالمية بعد حلوله ثالثاً في مجموعته وبلوغه ثمن النهائي كأحد أفضل المنتخبات التي حلت ثالثاً في المجموعات الست.



وسيجري لاعبو الأخضر فور وصولهم لمدينة سيوون مساء غدٍ تدريباً بصالة الحديد، على أن تبدأ التدريبات الإستعدادية لمواجهة الأوروجواي بعد غدٍ الثلاثاء.