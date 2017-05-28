كوزمين: تأخير موعد المباراة يصب في مصلحة اللاعبين

رويتز - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 21:07 pm

يرى كوزمين أولاريو مدرب أهلي دبي أن تأخير موعد مباراة فريقه أمام ضيفه أهلي جدة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب شهر رمضان يصب في مصلحة اللاعبين.



وأكد أولاريو في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "بالتأكيد توقيت المباراة متأخر، ولكن في شهر رمضان يُفرض علينا هذا التوقيت، وعلينا أن نرى مصلحة اللاعبين وكلما كان وقت اللعب متأخراً في هذا الشهر يكون أفضل".



وأضاف: "نخوض غدا آخر مباراة في الموسم ونرغب في ترك انطباع جيد وبنتيجة إيجابية ونتأهل للدور التالي، لذلك أتمنى من اللاعبين اظهار العزيمة اللازمة لتخطي تلك المواجهة".



وعن مواجهة الغد قال: "المباراة لن تكون سهلة لأن أهلي جدة فريق كبير ويملك امكانيات كبيرة، علينا اللعب بطريقة إيجابية وأتمنى تفهم اللاعبين لأهمية اللقاء ونتيجته".