جروس: سنرضي جماهيرنا بالتأهل الآسيوي

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 20:51 pm

أكد السوسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي أن فريقه يحتاج للفوز لتخطي دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام مضيفه أهلي دبي يوم غد الإثنين.



وتعادل أهلي جدة في الأسبوع الماضي على ملعبه أمام أهلي دبي بهدف لمثله، وأكد جروس في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "نحتاج لهدفين أو أكثر لحسم المباراة، لا بد من خلق توازن بين الدفاع والهجوم، من المهم إنهاء الموسم الحالي بالتأهل للأدوار النهائية لبطولة آسيا".



وأضاف مدرب أهلي جدة : "نسعى لتقديم المباراة الأخيرة لنا في الموسم بشكل جيد من خلال التأهل إلى دور الـ 8 ومن المهم أن نبدأ اللقاء بطريقة جيدة".



وعن جاهزية فريقه قال،: "استعداداتنا للمباراة كان جيداً، ولكن يجب عدم السماح بهز شباكنا للحفاظ على فرصة التأهل للدور القادم".