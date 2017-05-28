ماسكيرانو يغيب عن مواجهتي البرازيل وسنغافورة

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 21:28 pm

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الأحد أن لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو سيغيب نحو 6 أسابيع عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة اليمنى تعرض لها في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا أمام ألافيس أمس السبت.



واوضح النادي الكاتالوني في بياناً: " أن الفحوصات التي خضع لها خافيير ماسكيرانو أظهرت انه يعاني من اصابة في ركبته اليمنى، والمدة المتوقعة لغيابه تقدر بستة أسابيع".



واضطر ماسكيرانو صاحب 32 عاماً، إلى الخروج على حمالة السبت ليس فقط بسبب إصابته في رأسه اثر اصطدام مع احد لاعبي الافيس ولكن لمعاناته ايضا من اصابة في ركبته في الدقيقة العاشرة، ودخل البرتغالي اندريه غوميش بدلا منه.



وسيغيب ماسكيرانو الذي ترك الملعب على عكازين، عن المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده ضد البرازيل وسنغافورة في 9 يونيو المقبل و13 منه.