زوران: العين افتقد لناصر الشمراني

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 21:17 pm

يرى زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي أن مواجهة استقلال طهران الإيراني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا الاثنين في ملعب هزاع بن زايد هي "مباراة الموسم".



ويعول المدرب الكرواتي على حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمؤازرة الفريق في المباراة التي يحتاج خلالها للفوز بأكثر من هدف للتأهل إلى دور الثمانية.



وأضح الكرواتي في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "يمكن أن نصف هذا اللقاء بأنه مباراة الموسم، ونحن نرغب في أن نقدم مباراة جيدة ونتأهل للدور التالي، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب، صفوفنا مكتملة، المدافع سعيد جمعة لحصوله على بطاقة حمراء".





وأضاف: "علينا أن نلعب بصورة جيدة وأن يكون الفريق الأفضل في المباراة، وأتوقع أن يكون خط الهجوم أفضل مما كان عليه في الذهاب، وذلك بعد عودة الشمراني الذي افتقدناه في مباراة طهران".



وطالب الكرواتي في نهاية المؤتمر الصحفي على أهمية الحضور الجماهيري وقال: "نرغب في حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير هذه المباراة والقيام بدورهم في مؤازرة اللاعبين على أكمل وجه، من ناحيتنا نعدهم بتقديم أفضل أداء من أجل التأهل للمرحلة القادمة".