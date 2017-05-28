جماهير روما يودعون توتي بالدموع

رويتز - الرياضية | Sunday, 28 May 2017 - 21:46 pm

احتفل روما بالمباراة الأخيرة لقائده فرانشيسكو توتي بعد 25 موسماً مع النادي بالفوز 3-2 على ضيفه جنوة ليضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما منح بيترو بليجري التقدم للضيوف بشكل مفاجئ، وشارك توتي صاحب 40 عاما الذي خاض كل مسيرته في روما بالدقيقة 54 بدلا من المصري محمد صلاح لتكون مباراته 786 مع الفريق في كل المسابقات و619 في الدوري في يوم وصفته وسائل إعلام إيطالية بأنه "يوم توتي".



وأحرز دييجو بيروتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينهي روما الموسم متقدما بنقطة واحدة على نابولي الذي فاز 4-2 على ملعب سامبدوريا.



ومنح هذا الفوز روما التأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بينما سيخوض نابولي صاحب المركز الثالث التصفيات التي خسرت خلالها الأندية الإيطالية في ستة بين اخر ثمانية مواسم.