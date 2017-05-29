فقرة ذاكرة رمضانية

| Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

18 رمضان 1436 ـ 7 يوليو 2015

لاروخا.. لقب أول بعد 99 سنة





تُعتبر بطولة كوبا أمريكا بطولة المنتخبات القارية الأقدم في تاريخ كرة القدم، حيث قص الاتحاد الأمريكي الجنوبي شريط النسخة الأولى لهذه المسابقة عام 1916 على الأراضي الأرجنتينية بمشاركة 4 منتخبات، ومن بينها المنتخب التشيلي الذي احتل المركز الأخير في تلك النسخة. ومنذ النسخة الافتتاحية حتى نسخة العام 2011، شارك المنتخب المعروف بلقب لاروخا في النهائيات في 35 مناسبة، لكنه لم ينجح في حصد الميدالية الذهبية ولو لمرة واحدة طوال هذه الفترة، حيث تأهل إلى المباراة النهائية في 4 مناسباتٍ اكتفى فيها بالميدالية الفضية، كما أنّه استضاف النهائيات على أراضيه 6 مرات دون أن يتذوق طعم النجاح. وعادت كوبا أمريكا إلى الأراضي التشيلية عام 2015، أي قبل عامٍ واحد من احتفال هذه البطولة بمئويتها، وقد قرّر المنتخب التشيلي كتابة التاريخ عبر تتويجه الأول بعد مرور 99 عاما على مشاركته الأولى. وتجاوز منتخب لاروخا عقبات الإكوادور وبوليفيا والمكسيك في دوري المجموعات، قبل تغلبه على الأوروجواي في ربع النهائي، والبيرو في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع المنتخب الأرجنتيني الذي قاده ليونيل ميسي في المباراة النهائية. وأقيم العرس الختامي لنسخة العام 2015 في كوبا أمريكا بتاريخ 7 يوليو الموافق 18 رمضان 1436، حيث شاهدت الجماهير العربية تتويج المنتخب التشيلي في ليلة رمضانية بعد فوزه على منتخب التانجو بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، وذلك بعد إهدار هيجواين وبانيجا لركلتيْن أرجنتينيتين، مقابل ترجمة لاعبي تشيلسي لـ 4 ركلات صحيحة.



شرح الصور:

الصورة 1: أليكسيس سانشيز يرفع درع كوبا أمريكا 2015

الصورة 2: جماهير تشيلي تتفاعل مع فوز منتخبها باللقب الأول