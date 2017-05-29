إطعام تنشر ثقافة حفظ النعمة

الرياض - واس | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

تطلق الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" باقة تثقيفية خلال شهر رمضان المبارك تضم 18 فعالية وبرنامجا لنشر ثقافة حفظ النعمة في المنطقة الشرقية، وتستهدف كافة أفراد المجتمع وبمختلف الأعمار.

وتضم باقة إطعام الرمضانية، فعاليات تثقيفية في المجمعات التجارية والمواقع العامة والدورات الرمضانية الرياضية والبرامج التلفزيونية، كما تتضمن تقديم بطاقات غذائية لبعض الأسر المستفيدة والمشاركة في تنفيذ برامج إفطار صائم للعمالة، والمساهمة في إيصال وجبات الإفطار للسائقين، ورعاية عدد من البرامج التي تستهدف المشتريات الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتستعد "إطعام" لإطلاق حملتي "أدمها نعمة" و"نبيها تدوم" في الدمام والظهران والأحساء والجبيل، وكذلك إطلاق برنامج استقطاب المتطوعين والمتطوعات، وإشراكهم ضمن برامج الجمعية التي تهدف لحفظ النعمة ونشر ثقافتها والتسويق لبرامجها المنوعة .