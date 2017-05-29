جلدي كجسم التمساح ولدي مناعة ضد الإساءات

حسن أبوزينب | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

لم ينــــجُ نجم الكـــرة الانجليزي السابق جاري لينكر من الضغوط الكروية خلال مشواره الطويل كلاعب ولكنه يصر أنه لا يتأثر بالانتقادات والشتائم التي توجه له في وسائل السوشيــــال ميديا. وكشف في حـــواره مع صحيفــــة The Times قائــلاً: "على مـدار عــدة سنوات كنت لاعبــــاً وتعرضـــت لعواصف من الإساءات لا حصر لها ولكنني أحنيــت رأسي لها.. لقد أخذت مناعة ضدها كما أن جلــدي خشــن مثل جلد التمساح ولا يتأثر بها لأنه لا يعير اهتمامــــاً لمثل هذه الانتقادات". وأضاف لينكـــر قائلاً: "أتذكر جيداً حينمـــا عملت في التلفزيون معلقــاً كيف كانت نيران الانتقادات التي كان بعضها جارحاً تنهال عليّ ولكنني كنت أقابلها بكل برود فأنا لاعب محترف وإذا التفت لها لضاع مستقبلي". الآن أصبح لينكر (56 عاماً) الهداف الخطير ومقدم برنامج مباراة اليوم معلقاً سياسياً يفتي ويبدي آراءه في خروج بريطانيـا من الاتحـــاد الأوروبي وقضايا اللجوء فضلاً عن رأيه في الرئيس الأمريكــي دونالـــد ترامب. كما لا يــرى غضاضة في تبادل الآراء مع العامة فضلاً عن أنه يقدم نصائحه للشباب في إبداء آرائهم في الانتخابات المقبلة. لينكر يقول أيضاً إن أكثر ما يزعحه وصفه بالخائن، مشيراً إلى أن هناك من نصب نفسه بطلاً قومياً ويتهم كل من يختلف معه بالخيانة وانعدام الضمير.