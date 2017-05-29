صافرة الأسترالي.. 10 مساء

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

قــرر الاجتمــاع الفني الخاص بلقاء فريقـي أهلــي دبي الإماراتـي والأهلـي السعودي أن تكون الســـاعــة الـ10 مــن مســاء اليوم الإثنـين (بتوقيـت السعودية)، والـ11 مساء بتوقيت دولة الإمارات، موعداً لانطلاق اللقاء المقرر على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وخرج ممثلو الناديين من الاجتماع الفني الذي عقــد عصـر أمس الأحد باتفاق تضمن ارتداء النادي الأهلــي الطــاقــم الأبيـض الكامـــل، بينما يرتدي أهلي دبي القميص الأحمر المقلم بالأسود، مع الشــورت الأسود والجوارب الحمراء.

يشار إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلفت الأسترالي كريستوفر بيث بقيادة اللقاء، على أن يساعده ماثيو جيمس، وإنتون سشيتين.