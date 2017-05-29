كوزمين يهرب إلى “ند الشبا”

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

فضل الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق أهلي دبي الإماراتي، إبعاد لاعبيه عن الضغوط، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق الأهلي السعودي، اليوم الإثنين في مدينة دبي الإماراتية، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر كوزمين نقل الحصة التدريبية المقررة للفريق أمس الأحد من ملعب راشد إلى ملعب ند الشبا، حرصاً منه على عدم احتكاك اللاعبين بالجماهير ووسائل الإعلام.

وركز الجهاز الفني لفريق أهلي دبي على الجوانب الترفيهية، قبل أن يفرض مناورة على منتصف الملعب، لم تتجاوز 15 دقيقة، وشهدت مشاركة المهاجم أحمد خليل، الذي أظهر جاهزية كاملة للعب اللقاء.

ويكفي أهلي دبي التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة، ليضمن العبور إلى الدور ربع النهائي، للمرة الثانية عقب عام 2015، الذي شهد الوصول إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة من فريق جوانزو إيفرجراند الصيني 0ـ1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان لقاء الذهاب بين أهلي دبي والأهلي السعودي انتهى بالتعادل 1ـ1، يوم الإثنين الماضي في جدة، حينها تقدم أهلي دبي أولاً بواسطة خميس إسماعيل، لاعب الوسط، قبل أن يدرك الأهلي السعودي التعادل عبر عبد الفتاح عسيري.