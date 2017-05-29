الربيعي جاهز.. والمعنويات مرتفعة

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

سيطرت الروح المعنوية العالية على الحصة التدريبية الأخيرة لفريق الأهلي، والتي جرت أمس الأحد، على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، استعداداً للقاء فريق أهلي دبي، اليوم الإثنين، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

ووسط حضور أحمد المرزوقي، رئيس النادي، اختتم الفريق تحضيراته للقاء الذي يبحث من خلاله عن الفوز ولا غيره، ليضمن الوجود في الدور ربع النهائي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد عامي 2012 و2013.

وبدأ السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق، الحصة التدريبية باجتماع مطول مع اللاعبين، شرح لهم أهمية المباراة، وقدم بعض الملاحظات التي طالب بضرورة تنفيذها.

واكتفى جروس بمناورة على منتصف الملعب، شهدت مشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم المدافع سعيد الربيعي، الذي بات جاهزاً للمشاركة في اللقاء، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل 1ـ1، يوم الإثنين الماضي في جدة، حينها أنقذ عبد الفتاح عسيري الأهلاويين من الخسارة، بتسجيله هدف التعادل، ليحبط تقدم أهلي دبي المبكر عبر خميس إسماعيل، لاعب الوسط.