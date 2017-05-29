الجماهير تقاطع متجر الفرسان

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

بدا المتجر الخاص بنادي أهلي دبي الإماراتي خالياً من الجماهير، أمس الأحد، على الرغم من خوض الفريق الأول مباراة حاسمة أمام نظيره الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح لـ"الرياضية" أحد العاملين في المتجر أن الجماهير تعودت الحضور قبل ساعات من المباريات المهمة للفريق، مضيفاً أنها تطلب باستمرار القمصان الخاصة بالمهاجم أحمد خليل، والسنغالي ماخيتي ديوب، والبرازيلي إيفرتون ريبيرو.

ويقع المتجر في داخل مقر نادي أهلي دبي في حي النهدة، الأمر الذي يراه أحد العاملين عاملاً مساعداً على إقبال الجماهير بقوله: "لنا تجربة في مواقع خارج النادي، لكنها لم تنجح، بعكس موقعنا الحالي الذي يوجد داخل النادي، وحقق مبيعات وأرقاماً عالية".

وتابع: "هناك طلبات أخرى مثل الإكسسورات والهدايا الخاصة، لكنها لا تصل مثل الطلب على قمصان اللاعبين".