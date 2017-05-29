تنظيف مدرجات ملعب راشد

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

حشد العاملون في ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية قواهم، أمس الأحد، سعياً إلى تجهيز الملعب، لاحتضان اللقاء المقرر بين فريقي أهلي دبي الإماراتي والأهلي السعودي، اليوم الإثنين، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وحـــــرص العاملون على تنظيف مدرجات جلوس الجماهير، بالنظر إلى مرور أكثر من 14 يوماً على آخر مباراة احتضنها الملعب، وجمعت فريقي أهلي دبي وبني ياس، وانتهت لصالح الأول 2ـ1، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين.

يشار إلى أن ملعب راشد تم افتتاحه عام 1948، وتتسع مدرجاته لنحو 10 آلاف متفرج، وهو مخصص لمباريات فريق أهلي دبي الإماراتي.