عانينا من الرعونة والأجواء المكتومة

حوار - فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

أعلن عبد المجيد حسين، المشرف العام على فريق أهلي دبي الإماراتي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين أمام فريق الأهلي، مشيراً إلى أن عدة عوامل وقفت خلف فقدان التفوق في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1ـ1. وفي حواره مع "الرياضية"، يرى عبد المجيد حسين أن السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي قوة هجومية، لكنه قلل من إمكانية تأثير غيابه في الفريق في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب راشد بالنادي الأهلي.

وتمنى عبد المجيد حسين تأهل فريقه، وكذلك فريق العين، ليضمن على الأقل وجود فريق إماراتي في المباراة النهائية للبطولة القارية، كما حدث لفريقه في عام 2015، وفريق العين في النسخة الماضية 2016.



￼ كيف ترى استعداداتكم للمواجهة الحاسمة أمام فريق الأهلي السعودي؟

أعتقد أنها استكمال لمباراة الذهاب التي أقيمت في جدة يوم الإثنين الماضي وانتهت بالتعادل 1ـ1، فريقنــــا جاهز تماماً من الناحيتين الفنية والمعنــويـــة، وسنلعب اليوم مـــــن دون أي غيابات.

￼ ماذا عن حظوظكم في العبور إلى الدور ربع النهائي؟

في رأيي الحظوظ متساوية بين الفريقين، مع نسبة تفوق قليلة لصالحنا، بالنظر إلى أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ولكنها تبقى معلقة بانتظار الحضور الكثيف من جانب جماهيرنا.

￼ كأنك تبدو متخوفاً من الحضور الجماهيري اليوم؟

بالعكس.. لدي يقين كامل بأنني سأشاهد المدرجات ممتلئة بالجماهير، خاصة أن ملعب المباراة يتسع لـ 10 آلاف متفرج، وهذا رقم لا يصعب على الجماهير في ظل الأجواء الرمضانية التي تحفزها على الحضور.

￼ قبل بدء المباراة، وبصفتك المشــرف العــام على الفريق، ماذا ستقول للاعبين قبل النزول إلى الملعب؟

يجب عليهم معــــرفـة أن التعادل السلبي سيكون في صالحنا، وعلينا التركيز والمحافظة على أفضلية التعادل الإيجابي في لقاء الذهاب، وتأمين الشباك نظيفة قبل البحث عن تسجيل هدف السبق، أما باقي التعليمات فستكون بيني وبين الجهاز الفني واللاعبين، ولن أكشفها للإعلام.

￼ كيف ترى اكتمال الصفوف قبل المباراة؟

هذا أمر إيجابي، ولا توجد لدينا أي غيابات، بعد عودة المهاجم أحمد خليل، الذي استعاد عافيته وشارك في دقائق قليلة من المباراة الماضية، بعد غياب تجاوز شهراً ونصف الشهر، وسيكون على رأس القائمة، وهو إضافة مهمة، مع ثلاثي الهجوم سعيد جاسم والسنغالي ماخيتي ديوب والغاني أسامواه جيان.

￼ كيف ستتعاملون مع كمية الغيابات في صفوف الفريق المقابل؟

بحكم متابعتي لفريق الأهلي شاهدت مباريات عديدة له، وهو لا يتأثر بالغيابات، واستطاع الفوز بنتائج كبيرة، مؤكد أن غياب السوري عمر السومة سيكون مؤثراً، وهو قوة هجومية، وأنا معجب بإمكاناته التي جعلته هدافاً للدوري السعودي في النسخ الثلاث الماضية، كما أنني معجب بشخصيته خارج الملعب وأخلاقه العالية.

￼ في رأيك ما الأسباب التي أدت إلى فقدانكم نتيجة الفوز في المباراة الماضية؟

هناك عوامل كثيرة وراء ما حدث، أحدها رعونة المهاجمين في التعامل مع الفرص السانحة، وكذلك الأجواء التي أحاطت باللاعبين، وعانى بسببها السنغالي ماخيتي ديوب من ضيف في التنفس، وأرهق بشكل كبير في الشوط الثاني، الأمر الذي أجبر الروماني أولاريو كوزمين مدرب الفريق على استبداله.

￼ هل ضيق التنفس كان في الملعب تحديداً؟

نعم، ذلك لأن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مغطى، وهو ما تسبب في قلة الأوكسجين، والعديد من اللاعبين اشتكوا من ذلك، ولكن للأمانة ملعب "الجوهرة" من أفضل الملاعب التي زرناها في العالم، وتحيط به إمكانات هائلة من التصاميم التي يحظى بها، ولكن المشكلة هي أن الملعب "مكتوم"، ولا يخدم اللاعبين في فصل الصيف، وفصل الشتاء.

￼ من اللاعب الذي نال إعجابك من فريق الأهلي في اللقاء الماضي؟

أعجبني الثلاثي عبد الفتاح عسيري وسعيد المولد واليوناني يوانيس فيتفاتزيدس، خاصة الأخير الذي أرهقنا بمهاراته الفردية، وقيادته للعديد من الهجمات الخطرة، لكنني أستغرب من المستوى الذي ظهر به المدافع المصري محمد عبد الشافي، فقد كنت أتوقع أن يكون الرقم الصعب في المباراة، بالنظر إلى كونه لاعباً دولياً ويملك إمكانات كبيرة.

￼ وما الأمر الذي أثار استغرابك؟

أظــــــــن أن الحضــــور الجماهيري كان مخجلاً، توقعت أن يكون كبيراً لأهمية المباراة لفريـق الأهلــي فــي البطولــة القارية، ولكن يبدو أن الخسارة من فريق الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أثرت في الحضور الجماهيري.

￼ يلعب اليوم العين الإماراتي مباراة مهمة أمام استقلال طهران الإيراني.. كيف تنظر إلى حظوظه في التأهل؟

كل الأمنيات القلبية لنادي العين بالفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو فريق يملك لاعبين مميزين، قادرين على تعويض الخسارة في مباراة الذهاب.

￼ في حال تأهلكم برفقة العين.. هل تتمنى اللعب أمامهم في الدور المقبل؟

بالعكس، أتمنى أن يتأجل هذا اللقاء إلى الدور نصف النهائي، حتى نضمن وجود فريق إماراتي في المباراة النهائية، كمــا حــدث لنا في عام 2015 وفريق العين في عام 2016.

￼ بعيداً عن لقاء اليوم.. كيف ترى الدوري السعودي، ومن يعجبك من الأندية؟

الدوري السعودي ممتع، ويملك أندية قوية ولاعبين مميزين.. تعجبني إثارته خاصة في المباريات الكبيرة، ويعجبني من أنديته الأهلي والهلال والاتحاد، وكذلك التعاون الذي تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، كما أنني أضع أكثر من علامة استفهام حول أداء فريق النصر الذي ظهر متذبذباً في الكثير من المباريات.