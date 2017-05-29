لن أرضى بغير الفوز

فرج الشمري | Monday, 29 May 2017 - 00:00 am

كشف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق أهلي دبي الإماراتي، أنه سيبحث عن الفوز ولا غيره عندما يخوض اللقاء أمام فريق الأهلي السعودي، اليوم الإثنين على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد: "لن أخوض المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي، سنلعب من أجل الفوز ولا غيره، ولن أرضى بغير ذلك".

ويكفي أهلي دبي الفوز بأي نتيجة إلى جانب التعادل السلبي، ليضمن العبور إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، عقب عام 2015.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل 1ـ1، يوم الإثنين الماضي في جدة، وهي التي قال عنها كوزمين: "علينا أن ننسى أحداث لقاء الذهاب، وهذه مباراة جديدة، نتطلع إلى الفوز، وترك انطباع جيد في آخر مواجهات الموسم".

على الصعيد ذاته، أكد البرازيلي إيفرتون ريبيرو أهمية اللقاء، مطالباً زملاءه بمضاعفة الجهود، والتركيز على الخروج بنتيجة الفوز، إضافة إلى تجنب ارتكاب الأخطاء.

وأضاف: "نرغب كلاعبين في أن يكون الختام مميزاً، عبر إسعاد جماهيرنا بالفوز، وخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي".