القوة الجوية يتأهل إلى نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي

الدوحة - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 00:48 am

تأهل نادي القوة الجوية العراقي إلى الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على مواطنه الزوراء 1 / صفر اليوم الاثنين على ستاد حمد الكبير في الدوحة، ضمن إياب الدور قبل النهائي.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وبعد مضي خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل عماد محسن هدف الفوز الحاسم للقوة الجوية حامل اللقب.



وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بتعادل الفريقين 1 / 1 على ستاد فرانسوا حريري في أربيل، ليتفوق القوة الجوية 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وتجمع المواجهة الثانية في المربع الذهبي بين الوحدات الأردني والوحدة السوري غدا الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوحدة 4 / 1 في بيروت.



ويتواجه بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي للمناطق الأخرى في الدور النهائي، بحسب النظام الجديد للبطولة.



في المقابل يتنافس أبطال المناطق الجغرافية الأخرى (آسيان، الوسط، الجنوب والشرق)، ضمن ملحق إقليمي، بحيث يتأهل الفائز من هذا الملحق لخوض النهائي بمواجهة بطل منطقة غرب آسيا.