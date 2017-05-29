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الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري للمرة 39 في تاريخه
القوة الجوية يتأهل إلى نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي
المرزوقي: رغم الظروف وصلنا ربع النهائي.. وسامحت المسيئين
الأهلي ينقذ موسمه بالتأهل إلى ربع النهائي الآسيوي
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الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري للمرة 39 في تاريخه
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