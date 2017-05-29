الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري للمرة 39 في تاريخه

القاهرة - رويترز | Tuesday, 30 May 2017 - 01:07 am

أحرز الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 39 اليوم الاثنين بعد تعادله 2-2 مع مصر للمقاصة ليحافظ على الفارق الذي يبلغ 13 نقطة مع منافسه صاحب المركز الثاني.



ويملك الأهلي 76 نقطة من 30 مباراة مقابل 64 للمقاصة وهو فارق لا يمكن تعويضه قبل أربع جولات على النهاية.