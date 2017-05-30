الهلال يبحث عن الخامس

| Tuesday, 30 May 2017 - 04:46 am

يسعى فريق الهلال إلى تسجيل تواجده الخامس في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، عندما يلاقي نظيره استقلال طهران الإيراني، اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن إياب دور الـ16.

ونجح فريق الهلال في الوصول إلى الدور ربع النهائي أربع مرات سابقة، كانت في عام 2010 بعد الفوز على بونيودكور الأوزبكي في دور الـ16، وفي عام 2012 عقب تجاوز بني ياس الإماراتي، وعام 2014 إثر الانتصار أمام بونيودكور الأوزبكي، و2015 بعد التفوق على بيروزي الإيراني.