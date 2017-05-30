حضرنا من أجل الفوز

حمد الصويلحي | Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

شدد محمد جحفلي، مدافع فريق الهلال، على أهمية اللقاء أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني، والمقرر اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جحفلي في تصريح خاص لـ"الرياضية": "نخوض لقاءً مهماً، ولن ننظر إلى اعتبارات تفوقنا في مواجهة الذهاب، بل سنبحث عن الفوز، وسنحترم الخصم وهذا هو الطريق نحو تحقيق هدفنا الذي حضرنا من أجله ".

ويكفي الهلال اليوم الفوز بأي نتيجة ليضمن التواجد في الدور ربع النهائي، كما أن التعادل سيمنحه أفضلية التأهل، إلى جانب الخسارة بهدف دون مقابل.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة الهلال 2ـ1، يوم الثلاثاء الماضي في ولاية السيب العمانية.

ويرى جحفلي (26 عاماً) أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الحالي تمنحهم دافعاً أكبر لمواصلة التميز، بعد التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والفوز بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: "أنا سعيد بما تحقق، ونتطلع اليوم إلى مواصلة النجاحات، وتسجيل التواجد في المراحل الحاسمة من البطولة القارية ".