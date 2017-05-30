بوجبا يؤدي العمرة ويهنئ المسلمين برمضان

الرياض - الفرنسية | Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

نشر بول بوجبا، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، صورة وتسجيلا مصورا له على حسابه في موقع وتطبيق "انستجرام" وهو يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة، مهنئا المسلمين بحلول شهر رمضان.

وظهر الدولي الفرنسي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالقرب من الكعبة مرتديا ملابس الإحرام البيضاء، وكتب في تعليق "أجمل شيء رأيته في حياتي".

ونالت الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها السبت إعجاب أكثر من مليون ونصف مليون متابع لحساب بوجبا في "انستجرام".

وفي التسجيل المصور ومدته 10 ثوان، ظهر بوجبا بين المعتمرين أمام الكعبة، بينما كانت تتلى آية من القرآن الكريم. وأرفق اللاعب التسجيل الذي شاهده أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص، بعبارة "رمضان كريم" بالفرنسية والإنجليزية.