مريم الصالح أسطورة الخليج.. وأطلب مناظرة مع العلي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

أكدت الفنانة الكويتية حياة الفهد أن مريم الصالح هي فنانة الخليج الأولى، مشيرة في لقائها في برنامج مجموعة إنسان الذي تبثه قناة ام بي سي إلى أن الصالح هي أول فنانة ظهرت على خشبة المسرح في الكويت ومن ثم مريم الغضبان، وقالت: "مريم الصالح هي رائدة الفن في الخليج ومن ثم الجمهور يحكم على من يأتي بعدها".

وأوضحت ســـــيدة الشاشة الخليجية أنها لا تفكر في الاعتزال في الوقت الراهن ولكنها من الممكن أن يكون في وقت قريب، مبينة أنها تكتفي بعمل واحد خلال العام.

وردت الفهد على ما ذكره البعض من الفنانين والفنانات ووصفوها بالصدامية، منهم ما ذكره طارق العلي وقالت: "إذا كان العلي يملك الجرأة فعليه أن يثبت بأني صدامية ومستعدة لمناظرة معه أو غيره ولا يزال للأسف طارق العلي يسبب لي إزعاجاً".

ورفضت حياة الفهد فكرة كتابة سيرتها الذاتية، وقالت: "هذا الأمر غير متاح لي كون السيرة موثقة".

وشددت على أنها اضطرت يوما إلى طرد مخرج بسبب تهاونه في العمل.