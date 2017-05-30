محمد إمام يخطف حافلة أطفال

الرياض – أحمد الخلف | Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

تألق الفنان الشاب محمد إمام في أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية عبر شاشة "MBC مصر"، من خلال مسلسل "لمعي القُط" مع المخرج عمرو عرفة، والكاتب حازم الحديدي.

وتدور الأحداث حول شاب طموح ينتمي إلى أحد الأحياء الشعبيّة ويعمل صيدلانياً يبيع الأدوية، ما جعل أهل الحي يصطلحون على تسميته بالدكتور لمعي (محمد إمام)، علماً أنه لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المعيشيّة التي أجبرته على الخروج للعمل مبكراً.

وتتوالى التطوّرات لتضعه الأحداث في مأزق عندما يتم اختطاف باص أحد المدارس الأجنبة في القاهرة، الذي يضم المدرسة (تارا عماد) وخمسة تلامذة، ويتهم هو بهذا الأمر قبل أن تنكشف مع تقدم الأحداث حقيقة ما يجري، خصوصاً عندما تسوّق الإعلامية سحر المصري معلومات مغلوطة عن أن لمعي هو الخاطف والمطالب بفدية ضخمة عن الطلاب، في الوقت الذي يحاول لمعي (محمد إمام)، حماية الطلاب في حبكة درامية مليئة بالتشويق.