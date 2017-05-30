غادة عادل: وقوفي أمام “الزعيم”.. فرصة العمر

الرياض – أحمد الخلف | Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

اعتبرت الفنانة المصرية غادة عادل مشاركتها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى مع النجم عادل إمام بفرصة العمر، معربة عن سعادتها بهذا الحدث" وأن تجسيدها لهذا الدور مغامرة حقيقية بالنسبة لها، لكنها "ممتعة جدا" على حد وصفها، مشيرة إلى تقنيات حديثة ومذهلة تم استخدامها، حيث تلعب غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته وتفتعل المقالب الطريفة والمضحكة لتشكل مواجهة مشوقة مع الزعيم.

.مسلسل "عفاريت عدلي علام" يشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام وغادة عادل كل من هالة صدقي ومي عمر ونخبة من النجوم وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.