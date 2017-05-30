جربت الحب.. وحزني أناني.. وسأقتل الغدر

| Tuesday, 30 May 2017 - 00:00 am

جالسًا بجوار مسافر مزعج في رحلة طويلة.. وسألك من أنت.. فماذا تقول؟

سأتظاهر بالنوم.

كيف تلخص شخصيتك في سطر واحد؟

هكذا حزني أناني.. غير فرْحي لمن حولي.

الطفوليون والفضوليون الذين يريدون معرفة كل شيء عنك.. كيف تتعاطى معهم؟

على حسب حالتي النفسية.. إن كانت جيدة فسأجاريهم قدر الاستطاعة، وإن كانت سيئة، فلن أتعاطى معهم.

الغربة التي يحكون عنها.. متى وأين شعرت بمرارتها؟

عندما يحل رمضان وأنا خارج السعودية.

تضع الفنادق أعلام بعض الدول أمام أبوابها.. أي رسالة تريد إيصالها بهذه الحركة؟!

لا أظنها تود إيصال رسالة.. الموضوع أبسط من ذلك بكثير.

في زمن المتنبي والبحتري وأبي تمام.. هل كان الشعر يباع ويشترى.. أم هذه من خصوصيات زمن الطيبين؟

لا يوجد زمن للطيبين.. ولا يوجد شعر جيد يباع ويشترى.

الحب الذي نشاهده في الأفلام والمسلسلات.. ونقرؤه في الروايات.. هل جربته حقًّا؟

جربت الحب، ولم يخطر ببالي أن أقارنه بما جاء في سؤالك.

الصديق الوحيد الذي ستوصيه على أبنائك بعد وفاتك.. ما اسمه؟

عبد العزيز بن فهد.

هل تصدق من يقول إن "تويتر" أظهر أسوأ ما فينا؟

وهل هو أظهر أسوأ ما فيكم فعلًا؟

برأيك المتواضع.. لماذا يصر مضيفو الطائرات على الركاب في ربط أحزمة المقاعد، رغم يقينهم أن الطائرة إذا سقطت فلن ينجو أحد تقريبًا؟

لا أحب عبارة في رأيي المتواضع.. إن كنت ترى رأيك متواضعًا لا تقله.. وربط الحزام لا يقي من الموت في حال سقوط الطائرة.. (بس عشان رقبتك ما تنكسر أو يتفقع وجهك إذا جا مطب قوي!!).

لماذا يغار أناس كثيرون من ثروة وشهرة لاعبي كرة القدم.. حسدًا هو.. أم اعتراضًا على الأموال التي تصرف على اللعبة؟!

يغار أناس كثيرون من ثروة وشهرة ناس كثيرين، وليس من لاعبي كرة القدم فقط.

منذ أعوام طويلة هناك حملات مرجفة تلوح بنهاية الصحافة.. هل تضم صوتك إليها.. أم لك موقف آخر؟!

بوصفك للحملات بأنها مرجفة، كأنك تقول: خذ (موقف آخر) وإياك أن تضم صوتك!

تزدحم معارض الكتب في العالم العربي بالمرتادين والمشترين والزائرين.. هل جاؤوا يتنزهون ويستعرضون.. أم رد على من اتهمنا بشعوب لا تقرأ؟

اسألهم.

غير الفقر.. ستقتل من لو كان رجلًا؟!

الغدر.

طفولتك وصباك ومراهقتك.. هل تصلح أن تتحول إلى فيلم سينمائي؟

حسب المخرج.

بعد أن تتقاعد ويشتعل رأسك شيبًا، وتبلغ من العمر عتيًا.. أين ستستقر؟ وكيف ستقضي حياتك؟

سبحان القائل: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت".

لم يعد أحد يقف للمعلم تبجيلًا.. من السبب.. الطالب أم المدرسة أم المجتمع، أم هو المدرس نفسه؟

من أين جئت بهذه الثقة المطلقة وهذا الحكم القطعي؟ هناك كثيرون يقفون تبجيلًا للمعلم.

الآن من السهل جدًّا أن تصبح شهيرًا ومشهورًا.. أيجرحك ويؤلمك هذا؟

شهيرًا ومشهورًا؟!! لا يجرحني، ولا يؤلمني ذلك.

في السوشال ميديا.. كثير من المشاهير التافهين، هل يجب أن نقول للتافه يا تافه؟

لا داعي لذلك.. فهو يعرف جيدًا أنه تافه.

في ذاك النفق الذي مشيت فيه ولم تجد في آخره ضوءًا.. هل ستعود إليه مرة أخرى؟

ربما.. ليس كل من يدخل نفقًا يبحث عن ضوء في آخره.. قد يكون ألِف ظلمة النفق.

يقف عبد الحسين عبد الرضا على سفح الكوميديا الخليجية.. من ترشح أن يأتي بعده مباشرة؟

ناصر القصبي.. وأحب حسين عبد الرضا، وأمقت القطع بالحقائق في أسئلتك وإلزامي برأيك الذي وضعته في سؤالك، وكأنه حقيقة مطلقة وأمر لا يقبل الجدل.

ما الذي برأيك جعل التافهين والسطحيين يتمددون ويتكاثرون في هذه الأيام؟

غير صحيح.. لكل زمن تافهوه وسطحيوه.

هناك من يقول إن أكثر ما هدد الصحافة، غياب الكوادر والمواهب وليس السوشال ميديا.. أتوافقه؟

هناك "وين"؟

"الفهلوة".. هل أصبحت مهارة تساهم في الصعود على سلالم المجتمع والترقي دون سقوط؟

لا.

من الفنانين الأحياء محمد عبده وفيروز فقط.. والبقية يتشابهون.. أتؤيد هذه النظرة؟

لولا اختلاف الأذواق لجلس البقية في بيوتهم.

كتابة الشعر سهلة وبسيطة.. بدليل الكم الهائل من كتاب القصائد.. الصعب هو الإبداع فيها.. أم هذا قول جائز؟

القصائد التي تعيش وربما تخلد قليلة.

لماذا نحن العرب مهووسون بالألقاب؟! ألا تكفينا أسماؤنا وصفاتنا؟!

تعميم مخل.

ترامب فاجأنا وفاجأ العالم برده السريع على كيماوي الأسد.. ما الذي جعله يفعلها؟

أقل ما يمكن أن يُفعل فعله ترامب.

ولماذا خدعنا ورحبنا وفرحنا بقدوم أوباما؟

ليست أول مرة نخدع.. وأعدك بأنها لن تكون الأخيرة.

"فيفا" أقوى من مجلس الأمن.. أهو جبروت كرة القدم، أم ضعف القرار الدولي؟

بالله وش هالسؤال؟!!

يقال إن أولئك الذين يفضلون الحديث على كرسي الحلاقة يعانون من عزلة حقيقية.. هل تتحدث كثيرًا مع الحلاقين؟

لا أنطق بكلمة وأنا أحلق.

هل فكرت يومًا بحل ناجع لمشكلة الزحمة المزعجة في الرياض ونيويورك وإسطنبول؟

تخفيف عدد الناس بعدم السماح لهم بالخروج من بيوتهم، وأولهم واضع هذه الأسئلة، وربما المجيبون عنها.

تبدو طموحات بعض الناس في نظرنا وضيعة وغير جديرة بالاحترام.. لمَ نقسو على أحلامهم؟

تجزم بأمور أبعد ما تكون عن الحقيقة.. وتعمم بثقة.. (وش فيك بسم الله عليك؟!!).

أولئك الذين يملكون السمعة الطيبة.. ماذا يحتاجون أكثر من الدنيا؟

اسألهم فلا أدري سمعتي طيبة أم لا؟!!

شكلت الأفلام المصرية القديمة رؤيتنا لبعض معالم الحياة.. ما الفيلم الذي ترك في نفسك بصمة؟

لم تشكل ذلك.

انقرض الذين يتناولون ثلاث وجبات في اليوم.. هل ما زلت صامدًا أمام التغيير؟

شكرًا الله يسلمك!

لو دخلت فجأة قائمة الأثرياء العرب.. ماذا ستفعل بالملايين والمليارات؟

ستعرف جيدًا عندما يحصل.

مجموعات الواتساب لا تختلف كثيرًا عن مجلس النواب في العالم العربي.. هل تشبع هذه القروبات غرورك وفضولك ولسانك؟

لا أحب المشاركة في مجموعات الواتساب.. وبالتالي لم أكوِّن رأيًا عنها.

مذيعة الأخبار الجميلة التي تنقل الأحداث السيئة.. هل تستحق الشفقة والتعاطف؟

من تقع عليهم الأحداث السيئة هم من يستحقون الشفقة.

في كل زاوية من هذا العالم المضطرب حروب وأزمات ومصائب.. ما السبب؟ وهل أصبح السلام مجرد شعارات واهية؟

هذا حال الدنيا منذ أن خلقها الله.

التحدي الكبير في حياتك.. انتصرت أمامه، أم تقبلت الخسارة بروح رياضية؟

هناك تحديات انتصرت في بعضها وخسرت في أخرى، وتقبلت الخسارة أحيانًا، وفي أحايين أخرى لم أتقبل.

فكرة البرجر.. رائعة، فهي تعتمد على السرعة والإنجاز والبساطة... لماذا يحاولون تشويه سمعتها بقولهم إنها مضرة بالصحة؟

الله يسلمك شكرًا.

تعكس السيارات المتنوعة المتوقفة عند الإشارة الحمراء أمزجة الناس واختياراتهم.. كيف يمكننا معرفة مزاجك أنت؟

الله يسلمك شكرًا.

بعد الأربعين من عمره كتب ماركنز رواية "مئة عام من العزلة".. وبيع منها ثلاثون مليون نسخة.. هل تعتبرها إنجازًا إنسانيًّا عبقريًّا؟

أراها رواية رائعة.

في أي وقت.. ومع من تصاب بشهية الكلام؟

الله يسلمك شكرًا.

هل تؤمن بالإبداع والموهبة لدرجة التأكيد أن الملحن أهم مئة مرة من المغني والشاعر؟

وما علاقة الإيمان بالإبداع والموهبة بباقي سؤالك؟ لذلك.. الله يسلمك شكرًا.

إذا قرر ذلك الشخص المتأخر أن يصبح حضاريًّا بطريقة مفاجئة.. فماذا عليه أن يفعل أولاً؟

"يجي بدري".

القرار الأخطر في عمرك كله.. ما هو؟ وهل ندمت عليه بعد فوات الأوان؟

ولماذا أخبرك؟!!

النوايا العدوانية.. لماذا تنتصر وبجدارة بين الحين والآخر؟

الله يسامحك يا بتال!!

هل تعرف جيرانك عز المعرفة.. أم أن الزمن أنشأ جدارًا عازلًا بينكم؟

أعرف الجيران عز المعرفة.

يكسب القلب مواجهته مع العقل.. يكسبها حتى بالضربات الترجيحية.. ألم تعش تجربة العقل المنتصر؟

انتصار العقل كالأكل الصحي.. مفيد ولكن لا طعم له.

كزجاجة مغلقة تبدو أفكار كثيرين يعيشون حولك.. كيف تتعايش معهم؟

ككأسٍ ينتظر أن يملأ بما في بعض الزجاجات المغلقة.. بعضها فقط.

في رمضان تغير السيدات المخمليات أثاث بيوتهن وقصورهن.. هل بقيت منهن واحدة؟

لم أفهم السؤال.

الأطفال في هذا الوقت محاصرون من كل الاتجاهات بالألعاب والترفيه والمسليات.. أتتحسر على طفولتك الغابرة؟

أحب طفولتي بكل ما فيها.

كل عشرة أعوام يتحول الإنسان إلى شخص آخر.. تطورًا أو تورطًا.. ماذا عنك؟ وهل يحتاج من مثلك إلى عشرة أعوام كاملة للتحول؟

ما أعرفه أنني أصبحت أكثر نضجًا وأقل اندفاعًا وأهدأ ضجيجًا.

يمكث بعض النائمين على أسرّتهم أكثر من 12 ساعة يوميًّا.. قضوا نصف حياتهم نائمين.. ماذا تراهم يفعلون في النصف الآخر؟

يستعدون للنوم.

حرب ضروس بين الخبرة والموهبة.. مع أي فصيل تقف؟

مع إيقاف الحرب بينهما.

في سيرة عنترة بن شداد الكثير من المبالغة والتضليل ما لا يمكن للمنطق قبوله.. هل توافق إذا اعتبرناها من أكاذيب التاريخ؟

وأنت وش مزعلك.

تنتج لنا هوليوود أفلام الأكشن والرومانسية والرعب والمطاردات والدراما.. ماذا تختار في ليلة دافئة؟

حسب المزاج وقتها.

الحلم حق مشروع لك ولها وللناس أجمعين.. بماذا تحلم كل يوم؟

لن أقول لك.

من الذي أشاع أن الكتب لا تقرأ إلا مع فنجان القهوة.. ألا يمكن قراءتها مع عصير مانجو مثلًا؟

يمكن طبعًا.. أنا أقرأ أسئلتك وبجانبي "سم" يوسوس لي الشيطان أن أشربه!

ذاكرتك الحزينة.. والذاكرة الجمالية في رأسك.. على ماذا تحتوي؟

الله يسلمك شكرًا.

بين الوهم والألم والحقيقة المريرة انتهى الربيع العربي.. هل لديك أقوال أخرى؟

أتاك الربيع (الفج يغتال عامدًا).

من (العُرْبِ) حتى كاد أن (يتَعَجَّما)!!

تُعلمنا الصحراء الشدة ويعلمنا البحر الصبر.. ماذا تعلمنا الحدائق الخالية على عروشها؟

الله يرحم والديك.. "فكنا من هالأسئلة اللي تجزم فيها بكل ثقة بأمور غير قطعية أبدًا".

ألا ليتني كنت الطبيب المداويا.. بربك متى قلتها من كل قلبك؟ ومن أجل من؟

لم أقلها.. وإنما تفهمت أسباب الشاعر الذي قالها.

على رمال الشواطئ الناعمة والقمر يشع نورًا.. من تتمنى أن يمشي معك لمدة ساعة؟

لن أقول لك.. ولكن المشي لساعة على رمل الشاطئ متعب جدًّا.

المتعصبون الرياضيون.. ما أسهل الطرق وأسرعها لإذابة جليدهم المتراكم منذ أمد؟

إعلاء قيمة القدوة.

لماذا يهوى البشر سماع المشاكل.. والعيش بهدوء؟

محمد إبراهيم فوزي.. أعلم أن الجواب لا علاقة له بالسؤال، ولكنني على يقين أن أي قارئ لن يحتمل الوصول إلى السؤال 67.. لقد غادرنا منذ زمن.

الحظ موجود.. فهل أنت ممن يقال عنه ذو حظ عظيم؟

الحظ العظيم لمن يُلقّى جنة ربه في الآخرة.

البرامج الصباحية في القنوات العربية غنية ومتنوعة ومفيدة.. لكن لا أحد يشاهدها.. هل سبق أن كسرت القاعدة وجلست أمام الشاشة تتابعها؟

ومن قال لك إن لا أحد يشاهدها.. أشاهدها.

الصدف الحلوة التي يقال إنها خير من ألف ميعاد.. كم مرة في حياتك وجدتها ماثلة بكامل أناقتها تنتظرك؟

ليس كثيرًا.. ولكن ما أجملها.

الأمريكان الذين ربحوا في كل شيء يدور في ذهنك.. لماذا سقطوا وفشلوا وخابوا في كرة القدم؟

لوجود كرة قدم خاصة بهم.

عام 1503، رسم دافنشي لوحة الموناليزا.. ومنذ ذلك الحين لا يعرف العالم سر ابتسامة المرأة الغامضة.. هل تملك إجابة تفيدنا وتنهي الجدل؟

لا.

المهندس الذي بنى الأهرامات.. كيف خطط ودبر؟ أين درس؟ كيف فعل هذا؟

لا أعرف.

إذا أجبروك على كتابة رواية.. فماذا ستختار لها اسمًا؟

لن يجبرني أحد.. وأظن أنني سأكتب رواية قريبًا.. أفكر في هذا منذ فترة.

ليس هناك أصعب مهنة في العالم من حكام كرة القدم.. الكل يهاجمهم.. الجماهير والإعلام والمسؤولون.. الذين اختاروا هذه المهنة ماذا أصاب عقولهم؟

فعلًا هي مهنة ليست لمن يبحث عن شعبية.

بيدك مئة رسالة حب.. هل ستوزعها بنفسك، أم تستعين بالبريد الممتاز؟

ليس لدي 100 رسالة حب.. ولا حتى 10.

يضطر الرجال المحترمون لارتداء الأقنعة.. مرة يلاطفون ومرة يجاملون ومرة يؤثرون على أنفسهم.. ما نوع آخر قناع لبسته؟

الله يسلمك شكرًا.

إذا سمح لك بإقامة مباراة اعتزال.. متى ستلوح بالوداع؟ وأمام من ستختار الرحيل والنهاية؟

لي شطر أقول فيه: أي وجهٍ ترتدي هذا المساء!!

أين تذهب إذا أوصد العالم أبوابه في وجهك؟

إلى رحاب الله.. ساجدًا متضرعًا باكيًا.

لدينا كاتب مفضل ومطرب مفضل ولاعب مفضل وممثل مفضل.. ألديك مصور مفضل مثلًا؟!

عادل القريشي.. وبنتي نورة بشكل خاص..

ما المدينة التي أخذت قلبك وترشحها لتكون عاصمة الدنيا؟

باريس.

حين يداهمك الملل.. ماذا تفعل؟ وكيف تتصرف؟

أستسلم له محاولًا الاستمتاع به.. فكم هو محظوظ من كانت أكبر مشاكله هي الملل!

الشفافية والمصداقية والوضوح.. أهي مجرد أسلحة تستخدم هروبًا للأمام؟

الله يسلمك شكرًا.

يواجه الإنسان في حياته تحديات لا تنتهي.. ما التحدي الذي لم تستطع مجابهته؟

الصمود أمام أسئلتك.

الأجهزة الذكية حولتنا إلى دمى صامتة.. أتستطيع الاستغناء عن جوالك؟

أستطيع.

في ميزان العطاء.. أتصنف نفسك كريمًا أم بخيلًا أم متوازنًا ومعتدلًا؟

بي عيوب كثيرة، ولكنني متأكد أن البخل ليس منها.

اندثرت وتلاشت المسرحيات العربية الخالدة، فلا تسدل الستار إلا على حفلة تهريج بلا قيمة.. ما الذي غيبها وأضاعها ودفنها؟

لا أدري.. وأتفق.

الحضور الجماهيري للدوري السعودي لا يرتقي إلى حجم المنافسة وقوتها.. هل لديك أفكار وحلول تجذب الناس للمدرجات؟

تحسين بيئة الملاعب أكثر.

تكاثر حملة الدكتوراه حتى خيل لنا أنها مثل شهادات حسن السيرة والسلوك.. أما زال لحرف الدال وقار في عقلك؟

لا أحكم حتى أتعامل.

لماذا يصفون الإجابات المراوغة والمخادعة بالدبلوماسية.. ماذا يقصدون؟

أن الصدق ليس دبلوماسيًّا.

أعداؤك وأضدادك وخصومك.. ألا تفكر يومًا بعقد مصالحة شاملة معهم؟

لا.

بعد فراق مدرستك الابتدائية كل هذه المدة.. ماذا تتذكر؟

مدرستي الابتدائية.

في مجالك.. من معلمك الكبير.. وأستاذك الأول؟

لي معلمون كثر في أكثر من مجال.. وأكثر معلم تعلمت منه هو.. أخطائي.

جراحك وآلامك وأحزانك.. أتنساها بسهولة أم تمكث في خيالك زمنًا طويلًا؟

تمكث طويلًا مع ترحيبي البالغ.. ولا يريحني نسيانها.

بصراحة.. كم مرة عشت شعور التشفي النكاية والشماتة؟

لا أحبه.. وإذا شعرت ببداية شماتة قلت صادقًا: اللهم لا شماتة.. وصرفت تفكيري عنه.

تنفس بعمق.. واكتب جملة من أعماقك؟

من أعماقك!

يعرف الخبراء السياسة بفن الممكن.. فما المستحيل فيها؟!

ثبات المواقف.

اشتهر العرب بكراهية التغيير والخوف منه.. لماذا يصابون بفوبيا التحول حتى لو كان في مصلحتهم؟!

ربما لأن أي تغيير حصل لهم كان للأسوأ.. إلا ما ندر.

الحياة تعطينا وتأخذ منا.. ما أهم ما أعطتك؟ وما أغلى ما أخذت منك؟

لله ما أخذ.. ولله ما أعطى.