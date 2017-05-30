رسمياً.. روما يعلن رحيل سباليتي

روما - الألمانية | Tuesday, 30 May 2017 - 12:04 pm

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رحيل لوتشيانو سباليتي عن منصب المدير الفني للفريق ، لتنتهي بذلك الفترة الثانية له بالمنصب.



وقاد سباليتي 58 عاما فريق روما لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الإيطالي ، بعد أن فاز الفريق على جنوه 3 / 2 مساء الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي ، وبالتالي حسم تأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.



وتولى سباليتي تدريب روما أول مرة بين عامي 2005 و2009 وقاده للتتويج بلقب كأس إيطاليا مرتين ، ثم استقال بعدها بعد أن مني الفريق بهزيمتين في بداية الموسم الخامس للفريق تحت قيادته.



وبعد خمسة أعوام قضاها في تدريب زينيت سان بطرسبرج وقاده خلالها للقب الدوري الروسي مرتين ، عاد سباليتي إلأى روما من جديد خلال الموسم المنقضي وتولى تدريب الفريق خلفا لرودي جارسيا.



ويعد إيوزيبيو دي فرانشيسكو ، المدرب الحالي لساسولو والذي لعب أربعة مواسم لفريق روما ، المرشح الأبرز لتدريب فريق العاصمة بينما تشير توقعات إلى أن سباليتي سيحل مكان ستيفانو بيولي في تدريب إنتر ميلان.