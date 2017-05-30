ركلات الترجيح في حسابات الشهري قبل الأوروغواي

كوريا - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 20:38 pm

طالب سعد الشهري مدرب الأخضر الشاب اللاعبيين ببذل جهد أكبر في لقاء الأوروغواي يوم غدً الأربعاء ضمن دور الـ 16 في كأس العالم تحت 20 عامًا، وحثهم على تقديم كل مالديهم للظفر ببطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المونديال العالمي.



وعلى الصعيد الميداني، اختتم الأخضر تدريباته اليومية اليوم الثلاثاء، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين على ركلات الترجيح.



يذكر أن منتخبنا الشاب التقى المنتخب الأوروغواياني وديًا في ختام تحضيراته خلال معسكره الإعدادي الذي أقيم بكوريا الجنوبية استعدادًا للمونديال، وانتهى اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب غويانق بفوز منتخب الأوروغواي بهدفين مقابل لا شيء.