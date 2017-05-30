البرتغال توقف مشوار أصحاب الأرض في مونديال الشباب

تشيونان - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 21:06 pm

كانت جماهير كوريا الجنوبية تحلم بإنجاز تاريخي في كأس العالم تحت 20 سنة، والتي تستضيفها البلاد هذا العام، لكن مشوار أصحاب الضيافة توقف اليوم الثلاثاء بعد الهزيمة أمام البرتغال في تشيونان، وظهر الأوروبيون في حلة جديدة تماماً ليتقدموا إلى ربع النهائي على خلفية عروض مذهلة، بقيادة زاداس الذي سجل ثنائية حاسمة.



وحسمت البرتغال نتيجة المباراة في شوطها الأول، بعدما أنهته في صالحها بهدفين نظيفين سجلهما برونو الكسندر ألميدا بتسديدة على يسار الحارس يوم كيون في الدقيقة 10، وبرنو كوستا مستغلا كرة مرتدة من الدفاع الكوري الجنوبي إثر عرضية لاساندي سيلفا فسددها قوية بيمناه داخل المرمى عند الدقيقة 27، وتابع ألميدا تألقه في الشوط الثاني وعزز تقدم منتخب بلاده بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 69 عندما توغل داخل المنطقة وراوغ ثلاثة لاعبين وسدد بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة على يسار الحارس كيون في الدقيقة 69، وسجل لي سانغ هيون هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل المنطقة أكسنها الزاوية البعيدة على يسار الحارس دييغو كوستا في الدقيقة 81.

وتلتقي البرتغال في الدور المقبل يوم الأحد، مع الفائز من مباراة الأوروغواي (وصيفة 1997 و2013) والسعودية، ممثلة العرب الوحيدة في البطولة، والتي تقام غداً الأربعاء في سوون.