رياض محرز يعلن رحيله عن ليستر ستي

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 21:07 pm

أعلن لاعب الوسط الجزائري رياض محرز، أحد صانعي مفاجأة ليستر سيتي عام 2016، عندما أحرز لقبه الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغبته بالرحيل عن النادي من خلال بيان أصدره الثلاثاء.



وقال محرز في بيان أرسله إلى وسائل إعلام مختلفة: "انطلاقا من الإعجاب والاحترام الكبيرين اللذين أكنهما لنادي ليستر سيتي لكرة القدم، أريد أن أكون صادقاً وشفافاً تماماً معه، لذلك أبلغت ادارة النادي بأنه حان وقت الرحيل".



ولعب محرز (26 عاما) دوراً رئيساً في تشكيلة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الموسم الماضي، عندما خالف فريقه التوقعات وأحرز اللقب ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويبلغ ربع النهائي.





وقال محرز الذي انتخبته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي واختاره الاتحاد الأفريقي للعبة كأفضل لاعب أفريقي لعام 2016، إنه اتفق على الرحيل مع مالك النادي الملياردير التايلاندي فيتشاي سيرفادانابرابا العام الماضي.



وأضاف في بيانه: "أجريت مناقشة جيدة مع الرئيس الصيف الماضي، واتفقنا آنذاك أن استمر سنة إضافية، لمساعدة النادي على أفضل وجه بعد إحراز اللقب والتأهل إلى دوري الأبطال، وأنا طموح للغاية، وأشعر بأن الوقت حان للانتقال إلى تجربة جديدة".



وتابع الدولي الجزائري: "خضت أجمل أربعة مواسم في حياتي مع ليستر وأحببت كل لحظة".