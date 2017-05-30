كاوازاكي يجدد تفوقه على موانغ ثونغ ويتأهل لدور الـ8

كاوازاكي - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 21:26 pm

تأهل نادي كاوازاكي فرونتال الياباني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي 4-1 يوم الثلاثاء، على ملعب تودوروكي في كاوازاكي، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2017.

وسجل يو كوباياشي (31) وتاتسويا هاسيغاوا (32) وادواردو نيتو (40) ورافنر (79) أهداف كاوازاكي فرونتال، في حين أحرز تيراسيل دانغدا (89) هدف موانغ ثونغ الوحيد.



وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي فوز كاوازاكي 3-1 على ستاد ثندردوم في نونثابوري، فتأهل كاوازاكي بعد تفوقه بواقع 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وكان كاوازاكي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات المباشرة أمام غوانغزهو إيفرغراند الصيني، مقابل 9 نقاط لسوون بلو وينغز الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لايسترن من هونغ كونغ.