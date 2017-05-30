أفضلية التسجيل خارج الأرض تؤهل غوانغزهو الصيني

ايباراكي - الرياضية | Tuesday, 30 May 2017 - 21:35 pm

تأهل نادي غوانغزهو إيفرغراند الصيني إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته خارج ملعبه أمام كاشيما إنتليرز الياباني 1-2 يوم الثلاثاء، على ملعب كاشيما في ايباراكي، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2017.

وسجل بيدرو جونيور (28) ومو كانازاكي (90+1) هدفي كاشيما انتليرز، في حين أحرز البرازيلي باولينيو (55) هدف غوانغزهو ايفرغراند.



وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي فوز غوانغزهو بنتيجة 1-0 على ملعب تيانهي في غوانغزهو، فتأهل غوانغزهو إلى الدور ربع النهائي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وكان كاشيما تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 11 نقطة لموانغ ثونغ يونايتد التايلاندي و7 لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي و4 لبريسبان روار الأسترالي.



في المقابل حصل غوانغزهو ايفرغراند على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات خلف كاوازاكي فرونتال الياباني، مقابل 9 نقاط لسوون بلو وينغز الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لايسترن من هونغ كونغ.