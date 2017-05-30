غاريث بيل يغيب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 30 May 2017 - 19:00 pm

يرى الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني أنه ليس جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي السبت المقبل في كارديف، وأقر بتناول المسكنات لخوض المباريات مطلع الموسم.

ولم يشارك بايل مع الريال منذ تعرضه لآخر إصاباته في ربلة الساق التي عكرت مشواره، ضد برشلونة في 23 أبريل.

وأقر بيل بأنه دفع غالياً ثمن عودته السريعة بعد تعرضه لإصابة في أربطة كاحله في نوفمبر الماضي وبأن كاحله الأيمن لم يتعاف تماما.

وقال لاعب توتنهام الإنجليزي السابق: "لست جاهزا بنسبة 100%، لم ألعب منذ 6 أو 7 أسابيع، من الواضح أني لم أتعافى بعد من جراحتي".

وتابع: "لعبت مع الكثير من الألم، حتى عندما عدت كنت أتناول الأدوية لخوض التمارين والمباريات، الأسابيع الستة أو السبعة الماضية مكنتني من إراحة كاحلي قليلا".

وعن إمكانية خوضه 90 دقيقة في النهائي، قال بيل: "إن أشارك 90 دقيقة، لم ألعب كثيرا هذه النسة منذ جراحتي، لذا ستكون الأمور صعبة".

ومن دون بيل، ضمن ريال مدريد لقب الدوري لأول مرة في خمس سنوات على حساب غريمه برشلونة، حيث تألق إيسكو الذي يشارك في مركز بيل واخترق التشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وعن إيسكو، قال بيل: "لقد كان رائعاً، لعب بشكل جيد جيدًا في الأسابيع الماضية، أنا سعيد لأجله، لقد ساعد الفريق كثيرًا في نهاية الموسم".