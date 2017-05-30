دياز يرسم خطة إعداد الهلال لمنافسات الموسم المقبل

الرياض - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 01:01 am

حدد رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، برنامج إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد أن منحهم إجازة تبدأ من اليوم الأربعاء وتنتهي بتجمع اللاعبين يوم السبت 8 يوليو 2017، إذ سيجري اللاعبون بعد عودتهم اختبارات لياقية وفحوصاً طبية اعتيادية لمدة ثلاثة أيام، تنتهي في 10 من الشهر ذاته، يغادر بعدها الفريق يوم الثلاثاء 11 يوليو إلى النمسا، لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، والذي يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 31 يوليو، حيث يستخلله ثلاث مباريات ودية.