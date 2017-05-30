عمر خربين: أتمنى البقاء في الهلال لأطول فترة ممكنة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 01:07 am

أكد المحترف السوري في صفوف الهلال المهاجم عمر خربين، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الهلال أمام خوزستان الإيراني، الذي كسبه الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف، وتأهل من خلاله إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، إنه يتمنى البقاء في الهلال لأطول فترة ممكنة، وقال: "البقاء في الهلال هي رغبتي، ولكن الأمور حالياً تدار بين الهلال والظفرة، وما سوف يحدث سيكون خيرة لي بإذن الله".



وعن التأهل للمرحلة المقبلة قال: "تحقيقنا للدوري والكأس منحنا دافع قوي للتأهل، ونسعى للوصول لمراحل متقدمة من هذه البطولة وتحقيقها".