الزمالك يرفض إعارة كهربا للاتحاد

| Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض



تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد المعار من الزمالك صدمة قوية عندما رفض رئيس الأخير عودته مرة أخرى إلى دوري المحترفين، إذ قررت إدارته في اجتماعها أمس عدم التفريط في اللاعب والإبقاء عليه في صفوف الفريق، نظراً لحاجة المدرب البرازيلي إيناسيو إلى جهوده في الموسم المقبل.

وجاء قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإبقاء على كهربا وعدم بيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة لطمة قوية لهداف الاتحاد الذي كان يرغب في العودة إلى صفوف ناديه بعد أن نال شعبية كبيرة خلال الموسم الجاري الذي تألق فيه وسجل 16 هدفاً محتلاً المرتبة الثالثة بين هدافي الدوري السعودي بعد السوري عمر السومة، والغيني إسماعيل بانجورا.

وتؤكد مصادر "الرياضية" أن هناك صداماً وشيكاً بين كهربا ومرتضى منصور في الأيام المقبلة بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الأخير على اللاعب، والتي وصلت إلى خصم 200 ألف جنيه بسبب تغيبه عن مران الثلاثاء دون إذن رسمي، وحرمانه من الظهور في أي برنامج تلفزيوني إلا بإذن كتابي من مجلس الإدارة بعد ظهور كهربا مع الممثل المصري رامز جلال في برنامجه "رامز تحت الأرض".