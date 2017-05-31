القرني يوقع للفيحاء مقابل 750 ألف ريال

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي الفيحاء الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفيـن السعــــــودي إجراءات التوقيع مع ضيــف الله القرني لاعب خط وسط فريق أحد، ليمثل الفريق الأول لكرة القــدم بعقد احترافي لمدة موسمين، وذلك في أولى صفقات النادي للموسم الجديد.

وسبق للقرني 28 عاما تمثيل فريق المجزل الموسم قبل الماضي، إذ ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز قبل أن يتم تهبيطه بسبب عقوبات انضباطية، ثم انتقل إلى فريق أحد وكان من ضمن الكوكبة التي صعدت به إلى دوري الأضواء.

وعبر القرني عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الفيحاء، واعداً بتقديم المستويات التي ترضي جماهيره، وعلمت "الرياضية" أن قيمة الصفقة تجاوزت الـ٧٥٠ ألف ريال، تكفل بها عضو شرف بارز، رفض الإفصاح عن اسمه.