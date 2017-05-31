الاتفاق لا يمانع في بيع عقد بوبا

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي الاتفاق، الإبقاء على الإسباني كاليخون لاعب الوسط للموسم المقبل، مع احتمالية النظر في العروض المقدمة لبيع عقد الكاميروني أمينو بوبا، وجاءت تلك القرارات بناء على تقارير اللجنة الفنية في النادي والتي اجتمعت أمس لتقرير وضع الفريق فنياً، إذ حددت احتياجات الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل من اللاعبين غير السعوديين، بلاعب محور وآخر مهاجم.

من جهة أخرى، فشلت محاولات النادي في التعاقد مع مدرب جديد للفريق، بعد أن كانت قطعت شوطاً طويلاً مع مدرب أوروبي، غير أنه اعتذر في نهاية المطاف، وأكد أنه سيجدد عقده مع ناديه، ولا يستطيع الحضور إلى السعودية.

وأكد مصدر رسمي في النادي لـ"الرياضية"، أن ملف المدرب مازال في بدايته، وأنهم لم يصلوا إلى اتفاق مع أي مدرب، وقال: "الشيء المؤكد حالياً هو أن الإدارة قررت الإبقاء على الإسباني كاليخون، فيما ستنظر للعروض التي وصلتها للكاميروني أمينو بوبا، وقد تفكر في بيع عقده في حال كان العرض المقدم مغرياً".