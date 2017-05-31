إدارة الخليج ترصد المتميزين

الدمام ـ أحمد البريك | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

في أولى مباريات الكبار ببطـــولة نادي الخليــج الرمضانية 38 وفي يومها الرابع سجل فريق بومـــا أكبر النتائج بفوزه على اتحاد الدمام بثمانية أهداف مقابل هدف يتيم، وسجل عزيز الزهراني لاعب بوما 4 أهداف وصنع هدفين ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراة الثانية اقترب فريق التانقو من التأهل إلى دور الستة عشر بتحقيقه فوزه الثاني على حســـاب السوبر بثلاثية نظيفة.

وشرعـــت إدارة نــادي الخليج في تدوين أسمـاء المتميزين في البطولة تمهيداً لدعوتهم لتجربة ميـدانيـــة بإشراف مدرب الفريـق الأول الروماني تيدور في الخامس من شهر شوال المقبل.