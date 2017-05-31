السلبية تخيم على لقاء فلامنجو والعاصمة

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 31 May 2017 - 00:00 am

حضرت الإثارة والندية في مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة سبورت يارد الرمضانية الثالثة، إذ اكتسح تشالنج نظيره سبورت يارد برباعية نظيفة وتربع على صدارة المجموعة، وحصل اللاعب عمار اليماني من فريق تشالنج على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بينما تعادل فلامنجو والعاصمة سلباً وحصل حارس العاصمة صالح العلي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

من جهة أخرى، تسلم صالح العمري لاعب نادي الاتفاق مع الوطني يوسف الغدير مدرب نادي النهضة وسام البطولة من قبل إبراهيم العيدروس المدير التنفيذي للبطولة.